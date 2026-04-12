Mardin'de Paskalya Bayramı kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramını Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Paskalya dolayısıyla tarihi kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla mum yakıp dua etti. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi. Ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özmen, Türkiye'deki birlik ve beraberliğin sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokolü, kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı. Saliba Özmen, Vali Akkoyun ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

Vali Akkoyun burada yaptığı konuşmada, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını söyledi. Mardin'in birlikte yaşamın en güzel şehri olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Farklı etnik yapıda, farklı din ve kültürlere sahip vatandaşlarımız yüzyıllardır birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar, ibadetlerini özgür şekilde yapıyorlar. Bu bugün de yıllardır da böyle. Gelecekte de böyle olacak inşallah" dedi.

Sevgi, saygı ve kardeşliğin kendilerine atalarından miras kaldığını dile getiren Vali Akkoyun, bu mirası daha da güçlendirerek gelecek nesillere güçlü bir şekilde devredeceklerini ifade etti. Vali Akkoyun, "Mardin gerçekten bu anlamda toprağı bereketli, insanı ferasetli bir coğrafya. Yüzyıllardır bu topraklarda farklı etnik yapıda, farklı inançta, farklı düşüncede insanlar bir arada yaşamış, huzur içerisinde yaşamış, kardeşçe yaşamış. Kardeşlik hukukunun nasıl olması gerektiğini yaşayarak gösteriyor. Bugün de bizler bu mirası devralıp inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, yaşatarak, yaşayarak gelecek nesile sevgiyi, saygıyı, kardeşliği daha güçlü bir şekilde inşallah miras bırakacağız. Bunun için de tabii ki sevgi ve saygı başta geliyor. Bizler Mardin'de farklı inançtaki kardeşlerimizle birlikte yılın birçok vaktinde bir aradayız. Sağ olsunlar Metropolitimiz ve diğer vakıf temsilcileri Ramazan ayında iftar sofralarımıza misafir oldular. Beraber iftar açtık. Ramazan Bayramı'nda beraberdik. Bayram sevincini beraber yaşadık. Bugün Paskalya Bayramı yine bu bayram sevincini beraber yaşıyoruz" dedi.

Filistin ve Gazze'de yaşanan zulme de değinen Vali Akkoyun, "Ümit ediyoruz bir an önce Filistin ve Gazze başta olmak üzere savaşların son bulması, acıların son bulması, gözyaşı ve kanın son bulması temennimiz ve duamızdır. Tabii bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin izlemiş olduğu dış politika gerçekten çok onurlu bir dış politika ve barışı işin merkezine koyan bir dış politika. Bu anlamda da bizler içeride birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendireceğiz. İnşallah devletimiz bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa gerek yurt içinde gerek yurt dışında zaten bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik, kardeşlik için önemli fırsatlardan biri de terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreci ve bu kardeşlik hukukunun bölgede daha da güçlenmesi için çok önemli bir fırsattır. Gelinen noktaya baktığımız zaman terörsüz Türkiye sürecine bölgemizin çok büyük destek verdiğini görüyoruz. İnşallah bu destek artarak devam edecektir. Artık bu topraklarda sevgi, saygı konuşulacak, kardeşlik konuşulacak. Kavga olmayacak bir daha. İnşallah bu topraklarda bizler hep birlikte gelişen, büyüyen Türkiye'nin inşallah hep birlikte mimarları olacağız."

Vali Akkoyun, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramını tebrik etti.

Metropolit Saliba Özmen de bugünün Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu hatırlattı. Ramazan Bayramını beraber kutladıklarını ve bugün de büyük bir coşku içinde Mardin ruhuyla İsa Mesih'in Diriliş Bayramını kutladıklarını aktaran Özmen, "Bu ruhani mevsimler, bayramlar maneviyatımızı güçlendiren, bizleri birbirine yaklaştıran, sevgimizi, saygımızı nişane olarak gösterdiğimiz müstesna günlerdir. Aynı zamanda maalesef etrafımızda gördüğünüz gibi yıkıcı, nahoş savaşlar cereyan etmektedir. Bu dini bayramlar, bu manevi bayramlar dediğim gibi bizleri birbirimize yaklaştıran en temel özel günlerdir" dedi.

Savaşların her zaman insanları yıkıcı bir şekilde tahrip eden ve insani değerleri yok eden üzücü bir durum olduğunu vurgulayan Özmen, şöyle konuştu:

"Filistin'de, Hindistan'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da en son cereyan eden nahoş bu savaşlar tabii ki bizim ülkemizin dirayeti sayesinde büyük ölçüde sanırım teskin edilme şansına sahip. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Aklıyla, beyniyle, birikimiyle oynamış olduğu yüzyıllardır oynamış olduğu Orta Doğu'da ve dünyada olduğu bu misyonu çok ama çok değerlidir. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki süreçlerde ülkemizin dirayeti sayesinde bu savaşların, nahoş görüntülerin bertaraf edilmesine vesile olur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerimiz bu anlamda gerçekten muazzam enerji sarf etmektedirler. İnşallah bunun sonucunu alırız ve önümüzdeki süreç ve süreçlerde bu savaşların durmasına vesile olur. Bu anlamda tabii bayramın İsa Mesih'in Diriliş Bayramı'nın savaşların, nahoş görüntülerin durmasına, sulhun, selametin, huzurun yerleşmesine, egemen kılınmasına vesile olsun. Bunun için dua ettik." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı