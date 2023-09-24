Manisa'da Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni' gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle Manisa semaları çınladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni', Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden önemli hafız, mevlithan ve bestekarların katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlithanlar Kültür ve Sanat Şöleni', Yunusemre ilçesi Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan, destekleri nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkanları ve çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgiyle kulak verdiği Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İlk olarak söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kur'an-ı Kerim sevdalılarına hizmet etmekten ve organizasyona katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Çelik'in ardından kürsüye davet edilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonraki etkinliklerde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kürsüye davet edildi.

Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni'nin, Manisa'nın Türkiye'ye kazandırdığı çok önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu güzide programa katkı sağlamaktan mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Hafız; kelime kökeni olarak koruyan, muhafaza eden anlamına gelmektedir. Hafızlarımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhafızlarıdır. Allah hepsinden razı olsun. Mevlidhanlarımız da, Peygamber Efendimizin hayatını ve sözlerini halka aktararak, tüm insanlığı İslam'ın güzelliklerine davet etmektedir" dedi.

Türk-İslam kültürünün en güzel şekilde anlatılmasının, genç nesillere doğru bir şekilde aktarılması ve öğretilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Bu tür organizasyonlar sayesinde güzel dinimiz İslam'ın sevgi, saygı ve hoşgörü dini olduğunu anlatma fırsatı buluyoruz. Türk-İslam ülküsünün gerçekleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için manevi değerlerimizin gözardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Vatanını, milletini, atasını, bayrağını, dinini ve tüm manevi değerlerini tanıyan, seven, koruyan nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şölenin öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümünde ilahiler, dualar, ayetler, kasideler ve ezanların okunmasıyla devam edildi. Ünlü hafızların sahneye çıktığı etkinlikte, okunan ilahi ve dualar katılımcıları adeta mest etti. Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş şefliğinde ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi de gösteri gerçekleştirdi. Şenliğe katılan ünlü hafızların ezan okumasıyla program sona erdi.

Programa Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.