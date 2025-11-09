Haberler

Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali İkinci Kez Düzenlendi

Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali İkinci Kez Düzenlendi
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, iki gün süresince çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festival kapsamında Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" sona erdi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleştirilen ve iki gün süren festival kapsamında, Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışı da yapıldı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kent tarımına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Manavgat'ın tarım şehri olduğunu ve çiftçiye destek vermek istediklerini vurgulayan Çiçek "Çiftçilerimize danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ürünlerimizi daha kaliteli yetiştirebilmek, daha bilinçli bir şekilde tarım yapabilmek, markalaşmak ve kooperatifleşmek için çiftçilerimize eğitimler vereceğiz." dedi.

Festivale gelen vatandaşlar, stantları gezerek Manavgat Aşçılar Derneğince düzenlenen tadım etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve fotoğraf sergisi gibi aktivitelere katıldı.

Festival halk oyunları gösterileri ve sanatçı performanslarıyla son buldu.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Kültür Sanat
