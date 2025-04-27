İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Manavgat'ta Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Düzenlendi

Manavgat'ta Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta gerçekleştirilen festival kapsamında Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müziğinden eserler seslendirildi. Festivalin kapanışında ünlü sanatçılar sahne alarak katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" kapsamında Side'deki Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müziklerinden eserler seslendirildi.

Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ev sahipliğinde organize edilen festivalin kapanışında Apollon Tapınağı'nda konser düzenlendi.

Konserde sahne alan "Platin Plak" ödüllü Sofia Vossou ile Anadolu rock ezgilerini modern seslerle harmanlayan Necati ve Saykolar Grubu, Girit ve Türk müziğinden eserler seslendirdi. Sanatçılar, hem nostalji hem de bugünün şarkılarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Girit Hanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Eleni Zervoudaki, konuk şefler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca festival kapsamında Antik Liman Side Kültür Evi'nde Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis'in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü 1964 yapımı filmi "Zorba"nın özel gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.