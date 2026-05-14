Malazgirt'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi

Malazgirt'te 'Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları' sempozyumu düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen sempozyumda, Malazgirt ruhu ve Türk milletinin hafıza mekanları ele alındı. Sempozyumda tarihi süreçler ve yapılan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Malazgirt ilçesi, tarih ve medeniyet bilincini yeniden gündeme taşıyan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu, akademi, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Kapı, Fetih ve Kök Ahlat ile Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü tarafından Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu'nun konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarihi süreç, Malazgirt ruhu ve Türk milletinin hafıza mekanları kapsamlı şekilde ele alındı.

Muş Valisi Avni Çakır, Ahlat ve Malazgirt'in Türk milletinin Anadolu'daki varlığını anlamlandıran iki önemli hafıza mekanı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyılı; aynı tarih şuuru, birlik ruhu ve medeniyet bilinciyle inşa edilecektir" dedi.

Fetih ve Kök Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit, Ahlat ile Malazgirt'in Türk milletinin Anadolu'daki hafızasını temsil eden iki büyük merkez olduğunu belirtti.

Sempozyumun dikkat çeken sunumlarından biri de Malazgirt Savaş alanında sürdürülen arkeolojik çalışmalar oldu. Malazgirt Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Adnan Çevik, bölgede yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Kazılarda ortaya çıkarılan tarihi objeler, savaş alanına dair bulgular ve yürütülen bilimsel çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
