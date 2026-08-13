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Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı
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Malatya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sahne alan Derya Uluğ, 100. Yıl Kent Parkı'nda sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, şarkılarını kadınların, çocukların, hayvanların ve Gazze'deki masum insanların acılarının son bulması temennisiyle söylediğini belirtti. Festival konserleri önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde Derya Uluğ'u ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Malatyalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Derya Uluğ, konser boyunca "Şımarık", "Noldu Böyle"ve "Sana Çıkıyor Yollar" başta olmak üzere repertuvarında yer alan sevilen şarkıları seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, sanatçının eserlerine alkışları ve ritimleriyle eşlik etti.

Sahnedeki enerjisi ve dinamik performansıyla dikkat çeken Derya Uluğ, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Uluğ, sahnede yaptığı konuşmada şarkılarını; masumca hayatını kaybeden kadınların, çocukların ve hayvanların, Gazze'de zulme uğrayan insanların yaşadığı acıların son bulması temennisiyle seslendirdiğini ifade etti.

100.Yıl Kent Parkı'nda gerçekleşen konserde farklı yaş gruplarından Malatyalı müzikseverler bir araya geldi. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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