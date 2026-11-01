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Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle ziyaretçi çekiyor

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Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharla birlikte sarı, kızıl ve yeşil tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tohma Çayı boyunca uzanan çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının renk değişimi kanyona güzellik katıyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharla birlikte sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünen doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken kanyon, dev kayalıkları, kendine özgü bitki örtüsü ve Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadiyle dört mevsim ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Jeolojik süreçlerdeki kırılmalarla oluşan ve sarp kayalıkların arasından Tohma Çayı'nın aktığı kanyonda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı.

Çay çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünmesiyle vadide renkli görüntüler oluştu.

Doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı boyunca uzanan ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, kanyona ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: AA
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