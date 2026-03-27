Malatya'da müzikal tiyatro 'Kim Var?' sahnelendi
Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kim Var?' projesi çerçevesinde, Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzikal tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere ait resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Malatya Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kim Var?" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı Vali Yardımcısı Talat Tabur'un katılımıyla yapıldı.

Öğrencilerin çok güzel eserler yaptıklarını belirterek onları tebrik eden Tabur, daha sonra beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise deprem yaşamış bir kentte sanatın iyileştirici gücünün yankılanmasının sadece bir etkinlik olarak görülmediğini, şehrin ayağa kalkışının en asli göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından orkestrayla koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

