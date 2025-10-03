Malatya'da İlk Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 4-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin yapılacağı alanlarda incelemede bulundu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yürütülen hazırlıklar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba'dan bilgi alan Yavuz, daha sonra konserlerin gerçekleştirileceği 100. Yıl Kent Parkı'na geçerek inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz, festival hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Vali Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herkesin beğenisine uygun sanat dalları hemşehrilerimizle buluşacak. Şarkı, türkü, ilahi, kasideden sergilere kadar hepsiyle buluşacağız. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve yapılaşmayla sürdürdüğümüz böylesi bir dönemde hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek, şehrimizin tanıtımına katkı sunacak güzel bir faaliyet için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

Malatyalılara kültür ve sanatla dolu bu süre içerisinde keyifli eğlenceler dileyen Yavuz, çevre kentlerdeki vatandaşları da festivale davet etti.