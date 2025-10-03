Haberler

Malatya'da İlk Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Malatya'da İlk Kültür Yolu Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali, 4-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vali Seddar Yavuz, festival alanlarında yaptığı incelemelerde, etkinliklerin hazırlıklarının tamamlandığını ve Malatyalıları çeşitli sanat dallarıyla buluşturacaklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 4-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin yapılacağı alanlarda incelemede bulundu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yürütülen hazırlıklar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba'dan bilgi alan Yavuz, daha sonra konserlerin gerçekleştirileceği 100. Yıl Kent Parkı'na geçerek inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz, festival hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Vali Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herkesin beğenisine uygun sanat dalları hemşehrilerimizle buluşacak. Şarkı, türkü, ilahi, kasideden sergilere kadar hepsiyle buluşacağız. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve yapılaşmayla sürdürdüğümüz böylesi bir dönemde hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek, şehrimizin tanıtımına katkı sunacak güzel bir faaliyet için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

Malatyalılara kültür ve sanatla dolu bu süre içerisinde keyifli eğlenceler dileyen Yavuz, çevre kentlerdeki vatandaşları da festivale davet etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Kültür Sanat
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.