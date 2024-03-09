Malatya'da depremzede kadınlar el sanatları atölyesinde rahatlama buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan depremzede kadınlar, katıldıkları el sanatları atölyesi sayesinde afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Kaynarca Geçici Konaklama Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri tarafından açılan el sanatları atölyesine katılan depremzede kadınlar, amigurumi bebek yapımını öğreniyor.

İl Müdürü Ali Sait Çeçen, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren başladıkları psikososyal destek hizmetini il genelinde tüm konteyner kentlerde sunduklarını ve son ana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sosyal iyileştirme faaliyetleri kapsamında atölye çalışmaları ve bireysel görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Çeçen, "Bu atölyemizde kadınlarımıza yönelik el sanatları, amigurumi bebek çalışmaları yürütülüyor. Atölyemizde annelerimiz tam bir aile havasında hocalarımızın, arkadaşlarımızın yardımıyla burada hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de hocamızın kendilerine sunmuş olduğu el sanatlarını öğreniyorlar. Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte inşallah depremin bütün sıkıntılarını ortadan kaldıracağız." dedi.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğretici Dilara Varol da afetzede kadınların, kurs sayesinde depremin olumsuz etkisinden uzaklaştıklarını anlattı.

Varol, atölyeye ilginin olduğunu ve kursiyerlerin örgü ördükçe mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kursa 18 öğrenci ile başladık. Kursiyerlerin örgü ördükçe mutlu olduklarını depremin izlerini kaybettiklerini görüyoruz. Amigurumi bebekleri öğrenmek kolay değil ama kursa ilgi var. İlerleyen zamanlarda ürünleri yapmaya başladıkça satışa da sunacaklar. Kursiyerlerde depremin ilk günkü izleri bulunmamakta. Psikolojik açıdan şu an daha iyiler. Konteynerleri artık kendi evleri olduklarını benimsiyorlar. Burayı benimsediler."

Depremin psikolojisini kursta atıyorlar

Kursiyerlerden Gülcan Gideroğlu ise 6 Şubat 2023'te yaşanan ilk depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kaldığını, tedavisinin ardından depremin psikolojisinin üzerinden atamadığını ancak açılan kursun kendilerine iyi geldiğini anlattı.

Gideroğlu, şunları söyledi:

"Amigurumi kursu açıldığında çok heyecanlandım ve ben de bir umut oluştu. Daha önce 20 metrekare konteyner alanından dışarı çıkmıyordum. Kurs açıldıktan sonra çok farklı bir alan oluştu ve çok heyecan kattı. Bir bebeğimizi yaparken, bir ip alırken, renk seçerken o kadar heyecan veriyor ki bir bebek bitmeden diğerini yapalım umudu oluşuyor. Gerçekten bu kurs, bize iyi geldi. Hocamız sevdirerek bize bu işi öğretti."

Kursiyer Ümmügülsüm Kaplan da depremlerde evinin yıkıldığını ve psikoloğa gitmeyi düşündüğünü ancak açılan kurs sayesinde kendisini rahat ve mutlu hissettiğini dile getirdi.