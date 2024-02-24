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Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkan Zeus Tapınağı hakkında konferans verildi

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Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da gerçekleştirilen konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı hakkında bilimsel sonuçları paylaştı. Tapınağın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiği ve Magnesia'nın turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulabileceği belirtildi.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da "Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı" başlıklı konferans verdi.

Kökdemir, Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED) verdiği konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkartılan Zeus Tapınağı'na ilişkin bilimsel sonuçları paylaştı.

Tapınaktaki "kent kurtarıcısı-kent koruyucusu" anlamına gelen "Sosipolis" kültü ve sıfatının içerdiği anlam üzerinde duran Kökdemir, bu sıfatın Hellenistik Dönem'de krallar ve Roma dönemindeki imparatorları ile olan bağına değindi.

Zeus Tapınağı'nın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiğini ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kökdemir, bu çalışmalarla birlikte Magnesia'nın Kuşadası ve Didim gibi turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulması potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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