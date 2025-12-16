Madrigal Grubu Solisti Anıl Erdem Cevizci: Teoman aşığıyımdır, kendisi benim kahramanım

Türk alternatif müziğinin sevilen gruplarından Madrigal'in solisti Anıl Erdem Cevizci, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yeni albüm süreci, müzikal dönüşüm, şarkı yazma motivasyonu ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Cevizci'nin sözleri sosyal medyada da gündem yarattı.

"İKİNCİ ALBÜMÜMÜZÜ GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM GİBİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Madrigal'in müzikal yolculuğunu anlatan Anıl Erdem Cevizci, ikinci albüm sürecine bakışını şu sözlerle ifade etti:

"İkinci albümümüzü gelişim ve dönüşüm gibi düşünmüştüm."

Grup içindeki iletişimin de zamanla değiştiğini belirten Cevizci, "Önceden kavga gürültüyle iş yapardık, şimdi daha makul sınırlar içinde tartışıyoruz" diyerek olgunlaşan üretim sürecine dikkat çekti.

"BİR ŞARKININ BAŞINA OTURDUĞUMDA DERTTEN BAHSETMEK İSTİYORUM"

Şarkı yazma sürecinin kendisi için oldukça kişisel olduğunu söyleyen Cevizci, üretim anlayışını şu sözlerle anlattı:

"Ben bir şarkının başına oturduğumda dertten bahsetmek istiyorum."

Hazırlayıp çöpe attıkları pek çok şarkı olduğunu da dile getiren sanatçı, "Bir şarkı benim için çok beğenildiğinde tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"LVBEL C5'İ DİNLİYORUM, TEOMAN BENİM KAHRAMANIMDIR"

Programda müzik dünyasına dair görüşlerini de paylaşan Cevizci, genç rapçi Lvbel C5 hakkında, "Lvbel C5'i hem dinlemeyi hem de açıklamalarını seviyorum" dedi.

Teoman'a olan hayranlığını ise, "Teoman aşığıyımdır, benim kahramanımdır" sözleriyle dile getiren Cevizci, özel hayatına dair de, "Güzel bir ilişkinin içindeyim, ruhuma yansıyor" ifadelerini kullandı.