Lüleburgaz'da 1. Kitap ve Edebiyat Günleri Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi, 22 Eylül-1 Ekim günleri arasında düzenlenecek olan 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Ahmet Ümit ve diğer değerli yazarlar, etkinlikte kitaplarını imzalayacak ve söyleşilere katılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, 22 Eylül-1 Ekim günleri arasında 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Şair ve yazar Şükrü Erbaş'ın onur konuğu olarak katılacağı etkinlikte Türk edebiyatının son dönemdeki en popüler 'polisiye roman' yazarlarından Ahmet Ümit başta olmak üzere birbirinden değerli yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Lüleburgaz Belediyesi, 1. Kitap ve Edebiyat Günleri ile kitapseverleri bir araya getirecek.

22 Eylül'de saat 16.00'da resmi açılışı yapılacak 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne yerel ve ulusal düzeyde yayınevleri ve yazarlar katılacak.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'nde 30 yayınevi ve yazar, 10 gün boyunca Lüleburgazlıları edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak.

AHMET ÜMİT, OKURLARIYLA BULUŞACAK

Onur konuğunun şair ve yazar Şükrü Erbaş olacağı 1. Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

Türk edebiyatının son dönemdeki en popüler 'polisiye roman' yazarlarından Ahmet Ümit de 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'nde Lüleburgazlılarla buluşacak.