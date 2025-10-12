Lübbey Camisi Restorasyon Çalışmaları Başladı

FIRAT ÖZDEMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nde bulunan Lübbey Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen restorasyonla, Aydınoğulları Beyliği döneminde yapıldığı değerlendirilen yapının özgün mimarisinin korunması amaçlanıyor.

Kırma çatılı, alaturka kiremit örtülü ve minaresiz yapısıyla dikkati çeken caminin, kündekari tekniğiyle yapılmış giriş kapısı, minberi ve duvarlarındaki yoğun kalem işi süslemeleri restore ediliyor.

Manzara, bitkisel, geometrik, dekoratif figürler ile ayet ve kitabelerden oluşan motiflerin ihyası öncelikli çalışmalar arasında yer alıyor.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda yürütülen restorasyonun, kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, Efeler Yolu'nun efelerin Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş güzergahı olduğunu hatırlattı.

Bu anlamda Efeler Yolu'nda yürüyüş, doğa sporları, dağ bisikleti gibi etkinliklerde kullanılmak üzere güzergahların oluşturulduğunu belirten Elban, "Burası bizim için aynı zamanda çok önemli milli güzergah. Atalarımız, dedelerimiz, efeler, Kuvayımilliye kahramanları orada düşmana karşı mücadele ettiği bu alanları insanımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Bu yol bir spor alanı, milli projenin yanı sıra yaşanmışlığı olan güzergah. Dolayısıyla güzergahta 120'nin üzerinde tescilli çeşmemiz, tarihi camilerimiz, yapılarımız, türbelerimiz ve mekanlarımız var." dedi.

"Ramazan ayında ibadete açmak planlıyoruz"

Elban, Lübbey Mahallesi'nin de Efeler Yolu'nun en güzel noktalarından olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Lübbey köyümüzün içerisinde tarihi bir camimiz var. O caminin hem mimarisi çok farklı hem de içinin işlemeleri, dekorasyonu çok özeldi. Bu camimiz diğer yapılardan farklılık arz ediyordu. Oranın hemen projesini hazırlayıp hızlıca Valilik olarak restorasyonuna başladık. İnşallah ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz. Lübbey ve diğer köylerimizde tarihi dokusuna uygun olarak köy meydanlarını çalışıyoruz. Tarihi dokuya uygun olarak sokakları, meydanları sağlıklılaştırıp cephe iyileştirmelerini yapıp köy meydanlarını düzenlemeye başlayacağız."

Elban, Efeler Yolu'nda birçok çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Ödemiş İlçe Müftüsü Mustafa Türköz ise tarihi caminin Efeler Yolu yürüyüş güzergahı üzerinde bulunmasıyla da turistik önem taşıdığını söyledi.

Caminin İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Efeler Yolu yürüyüşü sırasında dikkatini çektiğini belirten Türköz, "İnşallah en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz." dedi.

Türköz, Lübbey Camisi'nin mimari özellikleriyle dönemin izlerini yansıttığını, kayıtlarında restorasyon geçirdiğine dair bilgi bulunmadığını söyledi.

Mahalleli heyecanlı

Lübbey Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Coşut, caminin köy halkı için manevi bir değer taşıdığını belirterek, "İçerisindeki motifler ve o güzel sanat eserleri restorasyon tamamlandığında inşallah halkımızın beğenisine sunularak, ibadete açılır." dedi.

Gönül Coşut ise restorasyonun turizme katkı sağlayacağını dile getirerek, "Tarihi camimizin yapılmasından çok mutluyuz. Turist sayısının artacağını düşünüyoruz. Hep ziyaret etmek istiyorlardı biz de yıkılma tehlikesi olduğu için gösteremiyorduk. Şimdi artık gönül rahatlığı ile misafirlerimize camimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Güler de "Çalışmaların köyümüze büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Caminin yapılmasıyla gelen ziyaretçiler daha çok olacaktır. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi bir köy olarak belirlendi. İleride, Birgi, Safranbolu, Şirince gibi olabiliriz." diye konuştu.