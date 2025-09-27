Loft Art'ta 'Olmayan Yer' Sergisi Başlıyor

BAĞIMSIZ sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Loft Art'ın, 'Olmayan Yer' isimli grup sergisi 2 Ekim'de kapılarını açıyor. 11 bağımsız sanatçının eserinin yer alacağı sergi, 30 Kasım'a kadar ücretsiz bir şekilde Loft Art'ta ziyaret edilebilecek.

Bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Loft Art'ın, 'Olmayan Yer' isimli grup sergisi 2 Ekim'de kapılarını açıyor. Sergide; Ayşe Gürpınar, Berk Arıkan, Ecem Naz Dalmaz, Eylül Civelek, Handan Akarsu, Hilal Gök, Mehtap Yayla, Selver Yıldırım, Sevdiye Cerrahoğlu, Şüheda Karaosmanoğlu ve Yağmur Yılan olmak üzere 11 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

'Olmayan Yer'; bir ütopya, hayali mekan ya da kişinin kendi zihninde kurduğu ama gerçekte karşılığı olmayan bir alanı işaret ediyor, yani ütopya gerçekleşemezliğiyle var oluyor. Sergi, bu kavramı merkezine alarak mekanın ve zamanın kayganlığını, belleğin güvenilmezliğini ve aidiyetin kırılganlığını görünür kılıyor. Çarpıtılmış imgeler, bulanık yüzeyler, yarım kalmış formların yansıyan gölgeleri hayalin kurucu gücünü açığa çıkarıyor. Bu yaklaşım, izleyiciye bir sığınma vaadi sunmuyor; aksine belirsizlikle yüzleşmeye, olmayan bir yere adım atmaya çağırıyor.

LOFT ART HAKKINDA

Loft Art, bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri sanat alanı yaratmak amacıyla faaliyete geçti. Sanat piyasasında fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Loft Art, farklı medyumlarda işler üreten bağımsız sanatçıları izleyiciyle buluşturuyor. Akfen Holding'in benimsediği kurumsal değerlerden hareketle yola çıkan Loft Art, bağımsız sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanat piyasasında onları görünür kılmayı hedefliyor.

Loft Art'taki sergilerde satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kurduğu, kadın ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın sorumluluğunda olan Loft Art'ın Sanat Direktörlüğü'nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

Ziyaret saatleri:

Salı-Pazar 11: 00-19: 00