Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Yörük Göçü Etkinliği Kaş'ta Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı.

İslamlar Mahallesi'nden Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşe, Yörük dernekleri üyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

Delik Kemer mevkisinden başlayan ve Yörük derneklerinin yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe, davul zurna ekibi müziğiyle eşlik etti. Yürüyüşte, "Yörük göçü" de canlandırıldı.

Yürüyüş grubu, yüksek, dar vadi ve yamaçlardan geçerken, yolun ön tarafında atlar yer aldı. Molada, Likyalı Yörükler Patara ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Yürüyüş, 8 kilometre sonra Patara Köy Meydanı'nda tamamlandı. Burada, yöresel gruplar, çeşitli halk oyunları sergiledi.

Programa, Kaş Belediye Başkanvekili Mehmet Çotur, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turistler ve vatandaşlar da katıldı.