Lezzetini aroması ve odun ateşinden alan Anadolu'nun pizzası: 'Yağ somunu'

Konya'da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan ve içerdiği çeşitlilikle bilinen yağ somunu, "Anadolu'nun pizzası" olarak Osmanlı döneminden günümüze uzanan vazgeçilmez bir lezzet haline geldi.

Konya'da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı yağ somunu, ilgi görmeye devam ediyor. Dedesinden kalan mesleği olan fırıncılığa merak üzerine başlayan Hakan Şendağlı, bu lezzeti her gün vatandaşlara sunuyor. Erken saatlerde fırına gelerek yağ somununun hamurunu hazırlayan Şendağlı, fırını yakarak hazırlanan hamurları tek tek açıyor. Daha sonra vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, peynirli, helvalı gibi farklı çeşitlerde yağ somununu hazırlayarak fırına atıyor.

Tarihi Şerafettin Camii yanında hizmet veren Hakan Şendağlı, "1939'dan günümüze kadar hala aynı yerdeyiz. Aynı yerde hizmet veriyoruz. Tabii o zamanlar yağ somunu biraz daha böyle somun ve yağdan oluşuyordu. Daha sonra da günümüzde içine uzunca bir süre tabii küflü peynirle Konya'nın gövermiş peyniriyle devam etti. Daha sonradan içlerine malzemeler girdi. Dedem zamanında böyle hamburger, döner, öğrencinin daha çok hızlı yemeğiydi. Şimdi günümüzde daha böyle aromatik lezzetler katarak güzel bir pide haline getirdik bunu. Yerli bir pizza haline getirdik. Çok lezzetli, çok da güzel oldu, rağbet var. Konya dışından, içinden herkesin gelip tatmak istediği bir lezzet haline dönüştürdük" dedi.

"Sosyal medyanın etkisiyle şu anda gençler önem vermeye başladı"

Yağ somunun 5-6 çeşidi olduğunu anlatan Hakan Şendağlı, "Yağ somununun içinde tabii ilk etapta hiç vazgeçilmezi küflü peynirdir. Konya'nın gövermiş peyniri dediğimiz bu yeşil renkte olan. Onun içine peynir çeşitleri katabiliyoruz. Birkaç çeşit peynir koyabiliyoruz, kaşar peyniri, gövermiş peynir karıştırabiliyoruz. Daha sonra içine et ürünü aromatik oluyor. Kavurma, sucuk, pastırma gibi bunları karıştırabiliyoruz içlerine. Hepsini karıştırıp da yapabiliriz, isteyen istediğini seçer, onu da karıştırır yapabiliriz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Dedem zamanında bir de toz şekerden yaparmış tatlı olarak. Biz bunu günümüzde daha değiştirdik. Böyle aromatik bir tat yaptık helvalı ve tahinli olarak. Konya'mızın meşhur Bozkır tahinini helva ile buluşturduk. Çok lezzetli bir tat oldu herkesin bunu yemesi için de tabii bekleriz, çok güzel, denemelerini tavsiye ederiz. Üzerinde Konya'mızın yöresel tereyağı olmazsa olmazı küflü peyniri bunları karıştırıyoruz. Önceden daha çok büyüklerimiz büyük yaş grupları daha çok tüketiyordu. Ama tabii sosyal medyanın etkisiyle şu anda gençler önem vermeye başladı. Önceden daha çok öğün savma gibi bir lezzetli atıştırmalık bir şeydi. Şimdi tabii içinin lezzetleri malzemeleri çoğaldığı için daha çok karın doyurma, daha çok lezzetli böyle pizza gibi insanların hoşuna gitmeye başladı. Tüm yaş grubuna hitap ediyor. Gelen herkes beğeniyor ve herkese de tavsiye ederim. Herkesin de tatmasını isterim mutlaka tadılması gereken lezzet. Şu anda ismi daha fazla Türkiye sınırlarında ama dış ülkelere de ulaşıyor, yabancılar da tüketmeye başladı" şeklinde konuştu.

"Odun ve bu lezzet karışımıyla çok güzel bir lezzet ortaya çıkartıyoruz"

Yağ somununun hazırlanışının detaylarını sıralayan Şendağlı, "Hamurunun da tabii ki bunun fermente olması, kabarması gerekiyor. Mayalı bir hamurdan yapıyoruz, yoğurup mayalandıktan sonra açıyoruz. Ondan sonra fırına giriyor orada da odun ateşinin verdiği lezzet de önemli. Odunun ve bu lezzet karışımıyla çok güzel bir lezzet ortaya çıkartıyoruz. Mutlaka odun ateşinde olması daha lezzetli olur. Gelen turist müşterilerimiz oluyor gerçekten çok beğeniyorlar. Tabii bunu yerli pizza olarak internetten çok fazla talep gördüğü için geliyorlar, denemek için ve hoşlarına gidiyor. Hatta pizzanın önüne geçeceğini söylüyorlar. Aromatik lezzetler damağa daha hoş geldiğini söylüyor, biz de tabii bunu devam ettirme yolunda daha bir heyecanlı daha çok çeşitlerini aramaktayız. Fiyatlarımız 250 liradan başlar ve 370 liraya kadar bir fiyat aralığı var. Günümüzde şu anda enflasyonda oynama olduğu için içindeki malzemelerin kalitesinden, içinin bolluğundan ödün vermiyoruz, fiyatlarda oynama olabiliyor" diye konuştu. - KONYA

