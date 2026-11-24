Leticia'da binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşları gün batımında şölen oluşturuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'nın Amazon bölgesindeki Leticia'da binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşu, gün batımında Santander Parkı'na dönerek görsel şölen oluşturuyor. Sabah ormana açılan sürülerin akşam parktaki ağaçlara tünemesi, bölgeye gelen fotoğrafçı ve turistlerin ilgisini çekiyor.
Kolombiya'nın Brezilya ve Peru sınırındaki Leticia kentinde, binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşunun gün batımında kent merkezindeki Santander Parkı'na dönüşü görsel şölen oluşturuyor.
Kolombiya'nın Amazon bölgesine açılan en önemli ekoturizm merkezlerinden Leticia'da, sabah saatlerinde beslenmek üzere yağmur ormanlarına açılan kuş sürüleri, akşamüzeri yırtıcılardan korunmak amacıyla yeniden parktaki yüksek ağaçlara tünüyor.
Santander Parkı'nın ağaçlarına konmadan önce sesleri ve hareketleriyle gökyüzünü dolduran yeşil papağan ve muhabbet kuşları, bölgenin ekoturizm potansiyeline katkı sağlıyor.
Dünyanın dört bir yanından kente gelen fotoğrafçılar ve turistler, yüksek binaların teraslarından binlerce yeşil papağan ve muhabbet kuşunun gün batımında Santander Parkı'na dönüşünü izliyor.