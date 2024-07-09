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Kyzikos Antik Kenti'nde 2024 kazı çalışmaları başladı

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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde, 2024 yılı kazı çalışmaları başladı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, antik kentin önemli yapılarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde, 2024 yılı kazı çalışmaları başladı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, "Kyzikos'taki Hadrianus Tapınağı'nı bir an önce gün yüzüne çıkarmalıyız. Kyzikos, sadece Hadrianus Tapınağı'ndan ibaret değil. Bölgede ayrıca nekropol, yani mezarlık da var. Bu mezarlık Genç Bizans döneminde yapılmış, Bizans döneminde yeniden düzenlenmiş. Bu mezarlığı da ortaya çıkaracağız. Daha sonra üzerini camla kapatıp, açık hava müzesi durumuna getireceğiz. Bölgede ayrıca bir amfitiyatro, bir de tiyatro var. Amfitiyatro, antik açıdan Türkiye'nin ilk 3 eseri arasında yer alıyor. Ayrıca tiyatroyu da açığa çıkarıp, hemen restorasyon çalışmalarını başlatmak istiyoru" dedi.

Erdek ilçesi Düzler mevkisindeki Kyzikos Antik Kenti'nde, 2 bin 500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarmak için gerçekleştirilen kazı çalışmaları törenle başladı. 2024 yılı kazısının fiilen başlaması nedeniyle Bandırma Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Kyzikos Kazı Evi önünde düzenlenen törene ilçe kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, belediye başkanı Burhan Karışık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, oda ve dernek başkanlarıyla siyasi parti temsilcileri katıldı. Kyzikos kazı ekibi başkanı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tercanlıoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Kyzikos'un tarihçesi hakkında bilgi veren Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Kyzikos, sadece Erdek için değil, Balıkesir ve çevre ilçeleri için de tarihi bir mirası barındırıyor. Kyzikos'un hak ettiği değeri bulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Belediye olarak antik kentin altyapısını ve yollarını yapacağız" dedi.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ise konuşmasında, kurumlar arasında iş birliği bulunmamasına ve koordinasyon eksikliğine dikkat çekerek, "Bugün, Kyzikos kazı çalışmaları ilk kez bir törenle başlıyor. Göreve başladığımda Erdek'in bir turizm master planı da olmadığını gördüm. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) da katkılarıyla 15 Ağustos-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Erdek'in Turizm Kalkınma Planı'nı hazırlayıp bitireceğiz. Erdek'in her yeri ayrı bir zenginlik ve hazine. İlçenin her unsurunda turizm var. Bunları değerlendireceğiz. Hazırlanacak bu master planı, Erdek turizmi için yol haritası olacak" ifadelerini kullandı.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Kyzikos kazılarını, geleceğe miras projesi olarak gördüğünü belirten Atasoy, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız da kültür mirasımızın bir an önce gün ışığına çıkarılması için kazılara artık daha fazla ödenek ayırıyor. Buna Kyzikos kazıları da dahil. Bu kapsamda Kyzikos'taki Hadrianus Tapınağı'nı bir an önce gün yüzüne çıkarmalıyız. Kyzikos, sadece Hadrianus Tapınağı'ndan ibaret değil. Bölgede ayrıca nekropol, yani mezarlık da var. Bu mezarlık Genç Bizans döneminde yapılmış, Bizans döneminde yeniden düzenlenmiş. Bu mezarlığı da ortaya çıkaracağız. Daha sonra üzerini camla kapatıp, açık hava müzesi durumuna getireceğiz. Bölgede ayrıca bir amfitiyatro, bir de tiyatro var. Amfitiyatro, antik açıdan Türkiye'nin ilk 3 eseri arasında yer alıyor. Ayrıca tiyatroyu da açığa çıkarıp, hemen restorasyon çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Bu tiyatro, 100 metre derinlikte olup, Helenistik dönemde yapılmış, ayrıca Roma döneminde de kullanılmış. Tiyatro, 15 bin seyirci kapasitesinde bulunuyor."

'LİMANLARI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN DALIŞLAR YAPILACAK'

Kyzikos Antik Kenti'nde, 1'i iç liman olmak üzere 3 liman olduğuna işaret eden Atasoy, "Antik yazar ve tarihçiler, Kyzikos'ta 200'den fazla geminin barındığı limanlar bulunduğunu belirtiyor. Bu limanları ortaya çıkarmak için bölgede 2'şer aylık periyotlarla dalışlar yapılacak. Kısacası Kyzikos'u sadece Hadrianus Tapınağı olarak görmemek gerekir. Çünkü o dönemlerde Kyzikos'un Erdek'ten 60 kat daha büyük olup, nüfusunun da Erdek'ten 60 kat fazla olduğu biliniyor" diye konuştu.

'BÖLGEMİZDEKİ TARİHE KADIN ELİ DE DEĞECEK'

Nekropol kazı çalışmalarına, bölgede yaşayan 8 kadının da katılacağını söyleyen Atasoy, "Şimdilik 8 kadınla başlayıp, daha sonra bu sayıyı 12'ye çıkaracağız. Bu kadınlara asgari ücretin üzerinde ücret verilecek. Böylece iş imkanına kavuşacaklar. Yani bölgemizdeki tarihe kadın eli de değecek. Hadrianus Tapınağı ile tiyatro arasındaki 1,5 kilometrelik bölgeyi de antik gezi yolu olarak düzenleyeceğiz. Böylece vatandaşlar bölgenin tarihine gezerek ulaşacak. Kyzikos'ta önümüzdeki yıldan itibaren artık önemli eserlerin ortaya çıkacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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