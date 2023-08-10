Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Valmir Aziri'nin İstanbul'da Resim Sergisi
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Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve ressam Valmir Aziri'nin resim sergisi, 'Ad Astra Istanbul Edition', İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına, serginin danışmanlığını yapan müzeci Salih Doğan'ın yanı sıra Türkiye'deki Kuzey Makedonya topluluğundan isimler ve sanatseverler katıldı. Aziri, Türkiye'de sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, sergideki eserlerini evren ve kainattaki gözlemlerinden edindiği intibalar sonucu özel olarak İstanbul sergisi için hazırladığını vurguladı.
Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve ressam Valmir Aziri'nin resim sergisi, "Ad Astra Istanbul Edition", İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'ndeki açılışa, serginin danışmanlığını yapan müzeci Salih Doğan'ın yanı sıra Türkiye'deki Kuzey Makedonya topluluğundan isimler ve sanatseverler katıldı.
Açılışta konukları Türkçe selamlayan Aziri, resim çalışmalarını Türkiye'de sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Yağlı boya tablolardan oluşan 18 eserine sergide yer veren sanatçı, sergideki eserlerini, evren ve kainattaki gözlemlerinden edindiği intibalar sonucu, İstanbul sergisine özel yaptığının altını çizdi.