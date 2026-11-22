Kütahya Lisesi'nin restorasyon çalışmalarının 27 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, restorasyon sürecinde ortaya çıkan ilave işlerin çalışmaları uzattığını belirterek, tarihi yapıda titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kütahya'nın tarihi eğitim kurumlarından Kütahya Lisesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Normal şartlarda eylül ayında tamamlanması planlanan restorasyonun, süreç içerisinde ortaya çıkan ilave işler nedeniyle uzadığı bildirildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çalışmaların 27 Aralık civarında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Yılmaz, "Normal şartlarda eylül ayında bitecekti o. Restorasyon işi biraz sıkıntılı bir iş. Ben yıllarca inşaatla uğraştığımı söylemiştim. Bakım, onarım ve restorasyon çok farklı. Bakım onarımda bir açıyorsunuz hesaplanmadığınız bir şey daha çıkıyor. Bir şey daha çıkıyor, bir şey daha çıkıyor, bir şey daha çıkıyor. Şimdi ara tatile bitirebilir miyiz dedik ama şimdi sonuna iyice yaklaştılar. Ekstra çıkan işler ekstra para demek biliyorsunuz" dedi.

"Ressam edasıyla çalışıyorlar"

Tarihi yapıdaki çalışmaların sıradan bir inşaat faaliyeti gibi yürütülmediğini vurgulayan Yılmaz, yüklenici firmanın restorasyonu büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğini ifade etti. Yılmaz, "Restorasyon da sağ olsunlar normal inşaat gibi değil. Böyle bir ressam edasıyla yapıp gayet güzel çalışmalar yapıyorlar. 27 Aralık gibi bitmesi, yani yıl sonu bitmesi gibi düşünülüyor. İnşallah bitirirler" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kütahya Lisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının 27 Aralık itibarıyla tamamlanması beklenirken, sürecin sona ermesiyle birlikte kentin önemli eğitim yapılarından birinin yeniden eğitim hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı