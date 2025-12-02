Haberler

Kütahya'da Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı Anlatıldı

Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sahnelenen tiyatro oyununda, öğrencilere teknoloji bağımlılığının zararları aktarıldı. Eğitici ve eğlenceli oyunla çocuklara öğretici deneyimler sunuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında, ilkokul 3,4 ve ortaokul 5'inci sınıflar için farklı temalarda eğitici tiyatro oyunları hazırlandı.

Fakültenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin yazıp oynadığı, DPÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönettiği tiyatro oyunlarının ilki, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu'nda, "Çekmez Köy" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Teknoloji bağımlılığının zararlarına dikkat çekilen müzikal çocuk oyunu, öğrencilere öğretici deneyimler sundu.

Zaman zaman izleyici öğrencilerin de dahil edildiği oyunda çeşitli geleneksel oyunlar da yansıtıldı.

Ünal, yaptığı açıklamada, bölüm olarak her yıl bazı konularda tiyatro oyunu hazırladıklarını söyledi.

Bu yıl ise çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici oyunlarla perde açtıklarını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Her yıl gerçekleştirdiğimiz tiyatro oyunlarımız bu yıl da çocuklar için perdelerini açtı. Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimizin yazıp oynadığı, benim de yönetmenliğini yaptığım oyunlarımızda 5 temel ana konuyu ele aldık. Bu haftaki konumuz teknoloji bağımlılığı. Sonrasında sıfır atık, geri dönüşüm ve çere konusunu işleyeceğiz. Ardından değer, erdem ve dürüstlük teması, yeşil vatan ve orman yangınları ile aile yılı dolayısıyla aile ile ilgili oyunlarımızı sahneleyeceğiz."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat
