Haberler

Kütahya’da "Gördüklerim" sergisinde Anadolu’nun izleri fotoğraf karelerine yansıdı

Kütahya’da 'Gördüklerim' sergisinde Anadolu’nun izleri fotoğraf karelerine yansıdı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde, Doç. Dr. Pınar Yazgaç’ın farklı zamanlarda ve farklı şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan "Gördüklerim" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde, Doç. Dr. Pınar Yazgaç'ın farklı zamanlarda ve farklı şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan "Gördüklerim" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

DPÜ Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü ve Müzeler Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Yazgaç tarafından hazırlanan sergide, Kütahya'nın yanı sıra Konya, Amasya, Bursa ve Çorum gibi Anadolu'nun farklı şehirlerinden fotoğraf kareleri yer alıyor. Sergide toplam 52 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yazgaç'ın farklı zaman dilimlerinde çektiği fotoğraflar arasından özel olarak seçtiği karelerden oluşan sergi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde karşılaştığı görüntüleri, kültürel dokuyu, mimariyi, renkleri, motifleri ve günlük yaşamdan izleri bir araya getiriyor.

Serginin başlangıç noktası Ulu Cami

Kütahya ile kurduğu bağın sergide önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yazgaç, 16 yıl önce kente geldiğinde ilk gezdiği mekanın Ulu Cami olduğunu ifade etti. Kütahya'nın tarihi ve kültürel kimliğiyle özdeşleşen Ulu Cami'den özellikle etkilendiğini anlatan Yazgaç, caminin kapısının kendisinde ayrı bir iz bıraktığını söyledi. Serginin fotoğraf seçkisini de bu nedenle Ulu Cami'nin kapısı ve mekana ait fotoğraflarla başlatmayı tercih ettiğini belirtti.

Yazgaç, Ulu Cami ile başlayan Kütahya yolculuğunun zaman içerisinde kentin farklı noktalarında karşılaştığı güzelliklerin fotoğraf karelerine yansımasıyla devam ettiğini dile getirdi. Kütahya'da bulunduğu süre boyunca gördüğü, kendisini etkileyen ve dikkatini çeken ayrıntıları fotoğraf makinesiyle kayıt altına aldığını belirten Yazgaç, fotoğraf anlayışında gördüğü gerçekliği mümkün olduğunca olduğu gibi aktarmaya önem verdiğini ifade etti.

"Belleğimde kalan son kareler"

Serginin ismini de fotoğrafların kendisinde bıraktığı izlerden hareketle belirlediğini anlatan Yazgaç, "Gördüklerim, yaşadığım gibi, hissettiğim gibi, gezdiğim, gördüğüm coğrafyaların, şehirlerin benim belleğimde kalan son kareleriydi. O yüzden bu fotoğraf sergime 'Gördüklerim' başlığını verdim." dedi.

Sergide bulunan 52 fotoğrafın birbirinden farklı zamanlarda çekildiğini belirten Yazgaç, bu karelerin yıllar içerisinde oluşturduğu fotoğraf birikiminden yapılan bir seçki olduğunu söyledi.

Yazgaç, sergide yer alan fotoğrafların kendi arşivinden ayıklanan çok daha geniş bir birikimin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade ederek, Anadolu'nun farklı şehirlerinde karşılaştığı görüntüleri aynı sergide buluşturduğunu kaydetti.

"Anadolu'nun görünümü ve bende bıraktığı izler"

"Gördüklerim" sergisini Anadolu'nun görünümü, rengi, motifi ve yaşanmışlığı üzerinden değerlendiren Yazgaç, fotoğrafların kendisinde bıraktığı izleri de sanatseverlerle paylaşmayı amaçladığını söyledi. Fotoğrafın kendisi için yalnızca bir sanat dalı olmadığını vurgulayan Yazgaç, fotoğraf makinesinin aynı zamanda yaşadığı ve şahit olduğu anları kayıt altına almasını sağlayan bir araç olduğunu dile getirdi. Yazgaç, "Fotoğraf benim için şahit olduğum, yaşadığım anların sonsuza bir karelenmesidir. Yani o yaşadığım anı, gördüğümü tespit ettiğimde aslında çok gerçekçi, sanatın ötesinde tarihi bir gerçekliktir ve hayatta geçmişte bırakabileceğim izlerdir." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafı tarihi bir kayıt olarak görüyor

Fotoğrafların geçmişe ilişkin görsel bir belge niteliği taşıdığına dikkat çeken Yazgaç, çektiği karelerde yaşanmışlığın ve gerçekliğin korunmasının kendisi açısından önemli olduğunu belirtti. Fotoğrafın bir kayıt unsuru olduğunu söyleyen Yazgaç, kendi objektifinden gördüğü dünyayı, kendi bakış açısı ve duygularıyla fotoğraf karelerine aktardığını ifade etti. Yazgaç, "Sanatın ötesinde gerçeklik taşıyor, yaşanmışlık taşıyor ve bir kayıt unsuru. Yani tarihi bir gerçeklik taşıyor ve kendi objektifimden, kendi bakış açım ve duygumla sonsuza hapsettiğim kareler diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brad Pitt tribünde aşka geldi! 29 yaş küçük sevgilisiyle öpücüklere boğuldu

Tribünde aşka geldi! Kimseye aldırış etmediler
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü
Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

54 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili pozu olay oldu
Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Erotik sahneleri eleştirilmişti! Yeni dizisi olay oldu
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek

Dev anlaşma an meselesi! Bu bombalardan 40 bin tane o ülkeye gidecek
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi