Duayen çini ustası İsmail Yiğit: 'Çini, Türk-İslam sanatlarının zirvesine çıkacaktır'

Kütahya'nın duayen çini ustalarından İsmail Yiğit, Kütahya çiniciliğinin bugün tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yetişen yeni ustalar, devlet destekleri ve ham madde alanında yürütülen çalışmalar sayesinde bu köklü sanatın gelecekte Türk-İslam sanatlarının en önemli temsilcilerinden biri olacağını söyledi.

43 yıllık sanat yaşamında yaklaşık 20 bin esere imza atan İsmail Yiğit, Kütahya çiniciliğinin geçmişten bugüne büyük bir gelişim gösterdiğini ifade ederek, bugün hem akademik eğitim almış sanatçıların hem de geleneksel usta-çırak sistemiyle yetişen ustaların bir arada üretim yaptığını söyledi. İsmail Yiğit, "Kütahya çiniciliği şu günlerde bence altın dönemini yaşıyor. Gerek İslam sanatları açısından gerekse diğer sanat dalları bakımından birbirinden farklı üsluplara sahip çok sayıda usta yetişti ve yetişmeye devam ediyor. Akademik anlamda kendini yetiştiren sanatçılarımız olduğu gibi, usta-çırak geleneğiyle yetişen çok kıymetli ustalarımız da var. Bu çeşitlilik Kütahya çiniciliğini daha da güçlendiriyor" dedi.

İsmail Yiğit, Kütahya'ya sağlanan maddi ve manevi desteklerin de sanatın gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Kütahya çiniciliğinin gelecekte çok daha güzel noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bunun işaretlerini bugünden görüyoruz" dedi.

Ham madde sorunu çözülme aşamasında

Çiniciliğin yıllardır en önemli sorunlarından birinin kaliteli çamur ham maddesi olduğunu ifade eden İsmail Yiğit, bu konuda devlet tarafından yürütülen çalışmaların umut verici olduğunu söyleyerek, "Yapılması gereken en önemli konu çamur altyapısıydı. Bununla ilgili devletimizin önemli katkıları ve destekleri bulunuyor. Eğer bu çalışmalar planlandığı şekilde tamamlanırsa, bir iki yıl içerisinde kaliteli ve sorunsuz bir çamur elde edeceğimize inanıyorum. Böylece sektörün en büyük problemi olan ham madde meselesini çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ham madde sorununun çözülmesinin ardından artık ustaların yeteneğinin ön plana çıkacağını belirten İsmail Yiğit, "Ondan sonra daha kusursuz, daha kaliteli ve daha estetik eserler üretmek ustaların hünerine kalacak. Bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılıyor" diye konuştu.

Konuşmasında "çini" kelimesinin kökenine de değinen ve bu sanatın aslında "kaşi" olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını dile getiren İsmail Yiğit, "Çini kelimesi Farsça kökenlidir ve Çin'e ait anlamını taşır. Oysa kaşi, Uygur Türkçesinde yarı değerli taş anlamına gelir. Kaşi aynı zamanda toprağın üzerine cam kaplama sanatıdır. Bu nedenle çini yerine kaşi demek daha doğru olacaktır" diye konuştu.

Binlerce yıllık kültürel miras

Kaşi sanatının köklerinin çok eski medeniyetlere dayandığını belirten İsmail Yiğit, sanatın tarihi yolculuğunu da anlattı. Yiğit, "Bu sanat Elam Medeniyeti'nden Mezopotamya'ya, firavunlar döneminden Endülüs'e, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinden günümüze kadar uzanan binlerce yıllık bir kültürdür. Bugün ise en güzel tasarımları, en zengin renkleri ve alternatif hamur teknikleriyle yeni bir zirveye doğru ilerliyor" dedi.

Çini sanatının birçok geleneksel sanat dalını bünyesinde barındırabildiğini söyleyen İsmail Yiğit, "Çini üzerine hat, resim, ebru ve minyatür gibi sanatları uygulayabiliyoruz. Bu nedenle çini, geleneksel sanatlarımızın buluştuğu önemli bir alan haline geldi. Bu alanda yetişen çok sayıda öğrencimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı

Eskiden çiniciliğin yalnızca Kütahya ile anıldığını ifade eden İsmail Yiğit, bugün ise sanatın Türkiye'nin 81 iline yayıldığını belirtti ve "Kütahya bu sanatın merkezi olmayı sürdürüyor ancak artık Türkiye'nin dört bir yanında çiniyle uğraşan sanatçılar var. Her biri özgün eserleri ve farklı yorumlarıyla çini sanatına önemli katkılar sunuyor. Bu gelişim sanatımızın geleceği açısından son derece sevindirici" diye konuştu.

Çini sanatının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Yiğit, yakın gelecekte bu sanatın Türk-İslam sanatları içerisinde en önemli konuma yükseleceğine inandığını belirtti. İsmail Yiğit, "Bugün ulaşılan tasarım kalitesi, renk zenginliği, alternatif hamur çalışmaları ve yetişen yeni nesil sanatçılar bize bunu gösteriyor. Çok yakın bir gelecekte çini sanatı, Türk-İslam sanatları içerisinde en zirvede, birinci sırada yer alan sanat dallarından biri olacaktır. Kütahya da bu büyük kültürel mirasın merkezi olarak dünyada adından daha fazla söz ettirecekti" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı