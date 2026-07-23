Haberler

Duayen çini ustası İsmail Yiğit: "Çini, Türk-İslam sanatlarının zirvesine çıkacaktır"

Duayen çini ustası İsmail Yiğit: 'Çini, Türk-İslam sanatlarının zirvesine çıkacaktır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Duayen çini ustası İsmail Yiğit, Kütahya çiniciliğinin tarihinin en önemli dönemini yaşadığını, devlet destekleri ve yeni ustalarla bu sanatın Türk-İslam sanatlarının zirvesine çıkacağını söyledi. Ham madde sorununun çözülme aşamasında olduğunu belirtti.

Kütahya'nın duayen çini ustalarından İsmail Yiğit, Kütahya çiniciliğinin bugün tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yetişen yeni ustalar, devlet destekleri ve ham madde alanında yürütülen çalışmalar sayesinde bu köklü sanatın gelecekte Türk-İslam sanatlarının en önemli temsilcilerinden biri olacağını söyledi.

43 yıllık sanat yaşamında yaklaşık 20 bin esere imza atan İsmail Yiğit, Kütahya çiniciliğinin geçmişten bugüne büyük bir gelişim gösterdiğini ifade ederek, bugün hem akademik eğitim almış sanatçıların hem de geleneksel usta-çırak sistemiyle yetişen ustaların bir arada üretim yaptığını söyledi. İsmail Yiğit, "Kütahya çiniciliği şu günlerde bence altın dönemini yaşıyor. Gerek İslam sanatları açısından gerekse diğer sanat dalları bakımından birbirinden farklı üsluplara sahip çok sayıda usta yetişti ve yetişmeye devam ediyor. Akademik anlamda kendini yetiştiren sanatçılarımız olduğu gibi, usta-çırak geleneğiyle yetişen çok kıymetli ustalarımız da var. Bu çeşitlilik Kütahya çiniciliğini daha da güçlendiriyor" dedi.

İsmail Yiğit, Kütahya'ya sağlanan maddi ve manevi desteklerin de sanatın gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Kütahya çiniciliğinin gelecekte çok daha güzel noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bunun işaretlerini bugünden görüyoruz" dedi.

Ham madde sorunu çözülme aşamasında

Çiniciliğin yıllardır en önemli sorunlarından birinin kaliteli çamur ham maddesi olduğunu ifade eden İsmail Yiğit, bu konuda devlet tarafından yürütülen çalışmaların umut verici olduğunu söyleyerek, "Yapılması gereken en önemli konu çamur altyapısıydı. Bununla ilgili devletimizin önemli katkıları ve destekleri bulunuyor. Eğer bu çalışmalar planlandığı şekilde tamamlanırsa, bir iki yıl içerisinde kaliteli ve sorunsuz bir çamur elde edeceğimize inanıyorum. Böylece sektörün en büyük problemi olan ham madde meselesini çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ham madde sorununun çözülmesinin ardından artık ustaların yeteneğinin ön plana çıkacağını belirten İsmail Yiğit, "Ondan sonra daha kusursuz, daha kaliteli ve daha estetik eserler üretmek ustaların hünerine kalacak. Bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılıyor" diye konuştu.

Konuşmasında "çini" kelimesinin kökenine de değinen ve bu sanatın aslında "kaşi" olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını dile getiren İsmail Yiğit, "Çini kelimesi Farsça kökenlidir ve Çin'e ait anlamını taşır. Oysa kaşi, Uygur Türkçesinde yarı değerli taş anlamına gelir. Kaşi aynı zamanda toprağın üzerine cam kaplama sanatıdır. Bu nedenle çini yerine kaşi demek daha doğru olacaktır" diye konuştu.

Binlerce yıllık kültürel miras

Kaşi sanatının köklerinin çok eski medeniyetlere dayandığını belirten İsmail Yiğit, sanatın tarihi yolculuğunu da anlattı. Yiğit, "Bu sanat Elam Medeniyeti'nden Mezopotamya'ya, firavunlar döneminden Endülüs'e, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinden günümüze kadar uzanan binlerce yıllık bir kültürdür. Bugün ise en güzel tasarımları, en zengin renkleri ve alternatif hamur teknikleriyle yeni bir zirveye doğru ilerliyor" dedi.

Çini sanatının birçok geleneksel sanat dalını bünyesinde barındırabildiğini söyleyen İsmail Yiğit, "Çini üzerine hat, resim, ebru ve minyatür gibi sanatları uygulayabiliyoruz. Bu nedenle çini, geleneksel sanatlarımızın buluştuğu önemli bir alan haline geldi. Bu alanda yetişen çok sayıda öğrencimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı

Eskiden çiniciliğin yalnızca Kütahya ile anıldığını ifade eden İsmail Yiğit, bugün ise sanatın Türkiye'nin 81 iline yayıldığını belirtti ve "Kütahya bu sanatın merkezi olmayı sürdürüyor ancak artık Türkiye'nin dört bir yanında çiniyle uğraşan sanatçılar var. Her biri özgün eserleri ve farklı yorumlarıyla çini sanatına önemli katkılar sunuyor. Bu gelişim sanatımızın geleceği açısından son derece sevindirici" diye konuştu.

Çini sanatının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Yiğit, yakın gelecekte bu sanatın Türk-İslam sanatları içerisinde en önemli konuma yükseleceğine inandığını belirtti. İsmail Yiğit, "Bugün ulaşılan tasarım kalitesi, renk zenginliği, alternatif hamur çalışmaları ve yetişen yeni nesil sanatçılar bize bunu gösteriyor. Çok yakın bir gelecekte çini sanatı, Türk-İslam sanatları içerisinde en zirvede, birinci sırada yer alan sanat dallarından biri olacaktır. Kütahya da bu büyük kültürel mirasın merkezi olarak dünyada adından daha fazla söz ettirecekti" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Şile soruşturmasında dikkat çeken yazışma: Ahbap'ın içini boşalttınız

Şile dosyasından çıkan mesaj olay oldu: Ahbap'ın içini boşalttınız
Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

"Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim"
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı