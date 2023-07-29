Kuşadası Sokak Festivali Kortej Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenen Sokak Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere oluşturdu. coşkuya neden oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu'nun danışmanlığında düzenlenen Türkiye'nin ilk tematik sokak festivali başladı. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşüne katılım yoğun oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu'yla birlikte katıldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Köfn FESTİVAL COŞKUSUNU ZİRVEYE TAŞIDI

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Lezzet Sokakta', 'Eğlence Sokakta', 'Müzik Sokakta' ve 'Sanat Sokakta' başlıklarında gerçekleşecek olan Kuşadası Sokak Festivali, kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen sevilen elektronik pop müzik grubu Köfn'ün sahne aldığı bir konser ile devam etti. Sevilen şarkılarını seslendiren KÖFN festival coşkusunu zirveye taşıdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikincisi düzenlenen Kuşadası Sokak Festivalinde KÖFN grubunu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan ve kültürü, sanatı, müziği, eğlenceyi Kuşadası sokaklarına daha güçlü bir şekilde taşımaktan dolayı mutluyuz. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremden etkilenen 11 ilimizin mutfağını sizler için Kuşadası'na taşıdık. Bugün herkesi muhteşem lezzetlerin tadına bakmak için bekliyoruz" dedi.