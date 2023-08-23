Kuşadası Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen öğrencileri ağırladı

Kuşadası Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenlerini ağırladı. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve belediyenin çocuklar için düzenlediği aktiviteler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Kuşadası'na kültürel gezi için gelen ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenlerini ağırladı.

Kuşadası'na Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin farklı illerinden kentin tarihi ve turistik rotalarını görmek ve bilgi edinmek için ilk ve ortaokulda öğrenim gören 12 öğrenci geldi. Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın karşıladığı küçük gezginler, Encümen Salonu'nda misafir edilerek Kuşadası Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği aktiviteler konusunda bilgilendirildi. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, öğrenci ve öğretmenlere Başkan Ömer Günel'in sevgilerini ileterek çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere Kuşadası'nda kalacakları süre boyunca kültür ve eğlence dolu vakit geçirmeleri temennisinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel adına güzel kentimiz Kuşadası'na hoş geldiniz demek istiyorum. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi Kuşadası'nda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kuşadası'nda pazar gününe kadar kalacak olan öğretmen ve öğrenciler ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e misafirperverliği için teşekkür etti. - AYDIN