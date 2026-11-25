Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık bakır madenciliği mirasını turizme kazandırmayı hedefleyen Küre-i Nühas Maden Müzesi'nin konsept tasarımı tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hazırlanan projeyle, tarihi hamam yapısının interaktif deneyim ve atölyelerle Küre'nin yeni turizm odağına dönüştürülmesi planlanıyor. Küre Kaymakamlığının yararlanıcısı olduğu proje çerçevesinde, ilçe merkezinde bulunan tarihi hamamın müze olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik; müze hikayesi ve tematik kurgu, alan yerleşimi, iki boyutlu mimari çalışmalar, üç boyutlu görseller, sergileme ve interaktif deneyim önerileri ile müze kafe-mağaza-atölye ve açık alan uygulama tasarımları hazırlandı.

Bakırın tarih yolculuğu anlatılacak

"Kızıl Döngü: Ateş, Çekiç ve Zaman" ana temasıyla hazırlanan konseptte, hamamın geleneksel mekansal düzeni bakırın yer altından çıkarılmasından işlenmesine, günlük yaşamda kullanılmasından geleceğin teknolojilerindeki rolüne uzanan yolculukla ilişkilendirildi. Müzede Küre'nin madencilik geçmişinin yanı sıra Osmanlı döneminde Darphane-i Amire ve şahi toplarıyla kurulan tarih ilişki, İstiklal Yolu, Cumhuriyet dönemi madenciliği ve geleneksel bakır işçiliğinin de ziyaretçilere aktarılması planlanıyor.

İnteraktif deneyim ve atölyeler tasarlandı

Konsept kapsamında bakır cevherlerine dokunma alanları, mineral masası, projeksiyon uygulamaları ve hologramların yanı sıra insan devre istasyonu ile bakırın iletkenliğini ve antimikrobiyal özelliklerini deneyimlemeye yönelik interaktif düzenekler oluşturuldu. Müzenin yaşayan bir mekan amacına yönelik olarak da bakır ustalarının üretim yapabileceği atölye, ziyaretçilerin kendi bakır pullarını dövebileceği deneyim alanı ile kafe ve hediyelik eşya mağazası bulunuyor. Müze bahçesinde ise çocuklara yönelik uygulamalı bilim ve deneyim alanları yer alıyor.

Küre'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak

Küre-i Nühas Maden Müzesiyle, ilçenin bakır madenciliği mirasının yaşatılması, yerel zanaatın görünür kılınması ve Küre'yi turizm rotasında bir durak haline getirmesi hedeflenirken, Ersizlerdere Tabiat Parkı ve İstiklal Yolu gibi değerlerle birlikte bölgesel destinasyon bütünlüğüne de katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı