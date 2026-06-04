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Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları ağırlıyor

Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları ağırlıyor
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışlar sayesinde 10 yıl aradan sonra yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışların ardından 10 yıl sonra yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, yörede Kellah Gölü olarak bilinen ve önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle kuruyarak yüzeyi tuz tabakasıyla kaplanan göl, ilkbaharda etkili olan yağışlarla 10 yıl aradan sonra tamamen doldu.

Göçmen kuşların göç yolunda bulunan gölde, angut başta olmak üzere, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da uzun bir aradan sonra yeniden konaklamaya başladı.

İlçe sakinlerinden Hikmet Kuruçay, AA muhabirine, Tecer Dağı'ndan gelen, doğal kaynaklarla beslenen Tecer Gölü'nün yaklaşık 10 yıldır kuraklığın etkisiyle kuruduğunu söyledi.

Ülke genelinde geçen yıllarda kuraklığın etkisiyle yeraltı ve göllerdeki suların genelde azaldığına dikkati çeken Kuruçay, "Tecer Gölü, göçmen kuşların dinlenme alanı. Kuşlar gelir burada dinlenir sonra gideceği yerlere giderdi." dedi.

Kuruçay, kuraklık nedeniyle göl yüzeyinin tuz tabakasıyla kaplandığını belirterek, 2000'li yıllarda gölün eski canlılığına kavuşması için dönemin belediyesi tarafından Tecer Dağı'ndan borularla su getirildiğini anlattı.

"Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim"

İlçenin bu yıl bol yağışlı bir dönem geçirdiğini dile getiren Kuruçay, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun bu sene bol yağış ve rahmet verdi. Bol yağışlar aldık, sel felaketleri var ama Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim. Çok muazzam bir yeşillik var, inşallah çiftçimizin ürünleri de bol olur ve yüzümüz güler. Susuz hayat, asfaltsız medeniyet olmaz. Su sadece insanlar için değil, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar için hayattır. Tecer Dağı'ndan çıkan sudan üst kısımlarda yaban hayvanları, altta ise insanlar sebepleniyor. 10 yıldır su olmadığı için göçmen kuşlarımız bile buraya gelemiyordu. Yıllardır bu susuzluğu çektik ama bu sene Cenab-ı Allah insanoğluna öyle bir su verdi ki bırakın gözelerin, göletlerin dolmasını, yeraltında biten kaynak suları bile doldu. Tecer Dağı'nın her deresinden su fışkırıyor, gölümüzde canlılık var. Göçmen kuşlar bu sene gelmeye başladı, konuyor, dinleniyor, karnını doyuruyor ve buradan kalkıp gideceği yere gidiyor."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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