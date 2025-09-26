Haberler

Kültür Yolu Festivalleri büyüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kültür Yolu Festivalleri büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kültür Yolu Festivalleri büyüyor
Haber Videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali açılışında büyük müjdeyi verdi. Bakan Ersoy, 2026 ve 2027'de festival ağına yeni şehirlerin ekleneceğini açıkladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin düzenlendiği yerlere 2026 ve 2027'de yeni şehirlerin ekleneceğini açıkladı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVAL AĞINA YENİ ŞEHİRLER EKLENİYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan müjde geldi. Bakan Ersoy, 2026 ve 2027'de yılında festival ağına yeni şehirlerin ekleneceğini açıkladı.

Ersoy, 2026'da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya ile festival ağının genişleyeceğini açıkladı. Ersoy, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da 2027'de festival ağına ekleneceğini belirtti. Bakan Ersoy Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2027'de 32 ilde düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.