Kültür Yolu Festivalleri büyüyor

KÜLTÜR YOLU FESTİVAL AĞINA YENİ ŞEHİRLER EKLENİYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan müjde geldi. Bakan Ersoy, 2026 ve 2027'de yılında festival ağına yeni şehirlerin ekleneceğini açıkladı.

Ersoy, 2026'da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya ile festival ağının genişleyeceğini açıkladı. Ersoy, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da 2027'de festival ağına ekleneceğini belirtti. Bakan Ersoy Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2027'de 32 ilde düzenleneceğini kaydetti.