Kültür Yolu Festivali Gaziantep'te Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kortej yürüyüşüyle başladı.

Gaziantep Kalesi'nden başlayan yürüyüş, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Gaziler Caddesi'nden geçilerek Balıklı Parkı'nda son buldu.

Öğrenciler, halk oyunları ekibi ve gastronomiyle ilgili kostüm giyenlerin yer aldığı korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, Harikalar Diyarı'nda düzenlenen açılış töreniyle devam etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kültür Yolu Festivalleri'nin her yıl büyüyerek, güçlenerek, tüm Anadolu'ya yayılarak dünyanın en büyük festivali olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Kültür Yolu Festivallerimiz dünyanın en büyük marka festivali olmasıyla beraber, kültür sanat yoluyla Türkiye'nin dünyadaki tanıtımını çok daha güçlü, çok daha etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin turizmde son yıllarda büyük gelişim sağladığını belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Artık dünyanın en büyük, en iddialı ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 yılında 61 milyar dolar turizm gelirimiz, 62 milyon ziyaretçiyle Dünya Turizm Örgütü, dünyanın 4. büyük ülkesi ilan etti. Artık biz turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden birisiyiz ama bununla yetinmiyoruz. Daha büyük hedeflerimiz var, katetmemiz gereken mesafeler var. Ülkemizin, istihdamın, cari açığın azaltılmasında turizmin çok büyük katkıları var. Biz bu yolla ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin turizmini daha da büyütmek için turizmi 12 ay 81 ilin her tarafına yaymamız lazım."

9 gün kültür sanat şöleni yaşanacak

Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Sanayiden, ticarete, ekonomiye her alanda bir cazibe merkezi ama aynı zamanda bir kültür, tarih, turizm şehri. Ülkemizin turizminin gelişmesi açısından bizim en önemli merkezlerimizden birisi. 9 gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatrolar, opera, sinema, söyleşiler gibi birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Adeta 9 gün boyunca kültür sanat şöleni yaşayacağız." dedi.

"Etkinliklerimiz arasında güçlü bir şekilde Filistin'e yer veriyoruz"

Filistin'de soykırım yaşandığına dikkati geçen Alpaslan, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülke olarak biz bu zulmün, soykırımın bitmesi, sonlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kültür sanat festivallerimizde, etkinliklerimiz arasında güçlü bir şekilde Filistin'e yer veriyoruz. Tüm insanlığın vicdanının harekete geçerek bu zulmü sona erdireceğine inanıyoruz. Masum insanlara Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturacağımız Türkiye Yüzyılı'nda atalarımızın yaptığı gibi, geçmişte kurduğumuz büyük medeniyette olduğu gibi dünyaya adaleti ve barışı getireceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise kültür ve medeniyeti yaşatmanın önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Festivale geliyoruz ama aslında gördüğümüz bir medeniyet, kültür ve bir tarih. Bizim sofralarımızda her şeyin bir anlamı vardır. Akşam yemeğinde bir sofrada buluşmak bir aile için, aile büyüklerinin çocuklarla bir araya gelmesi demek aslında. O günün sıkıntısını, sevincini heyecanını ne yaşandıysa aile ile paylaşmak demektir. Tabii ki o sofrayı kıymetlendiren, değerlendiren annelerimizin elinden çıkan lezzetli yemeklerdir. O bir araya gelmek için belki bir vesiledir ama aslında orada yaşadığımız ailenin birliği ve bütünlüğüdür."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de festivalde birbirinden güzel etkinlikleri olduğunu belirterek, vatandaşları festivalin coşkusuna katılmaya davet etti.

Gaziantep'te 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 50 farklı noktada 400'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivalde, konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar bir çok etkinlik yer alıyor.