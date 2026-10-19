Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kolezyum'da açılan Troya ve Roma sergisi sona erdi

ROMA/ İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisi sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla organize edilen, açılışı 11 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli tarafından gerçekleştirilen sergi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kolezyum'un kadim duvarları arasında Roma'dan Troya'ya köprü kuran sergide, Çanakkale'deki Troya Müzesi başta olmak üzere 19 farklı müzeden seçilen 200'den fazla eser sanatseverlerle buluştu.

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, gazetecilere yaptığı açıklamada dünyanın en büyük arkeolojik alanlarından biri olan Kolezyum'da 11 Haziran'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisinin ziyarete açıldığını hatırlattı.

Sergiyi ağustos ayı sonlarına kadar 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini belirten Düzgören, "Bu anlamda bizler için çok önemli bir sergi. Bence Kolezyum'a gelen ziyaretçiler için de çok güzel bir sürpriz. Her ne kadar buraya gelen ziyaretçiler Roma tarihini görmek amacıyla gelse de Roma'nın asıl kuruluş sebebini, asıl kuruluşunu burada öğrendi. " dedi.

Düzgören, 2026 yılı ziyaretçi sayılarına bakıldığında Troya Müzesi özelinde iyi sayılar elde ettiklerini, bundaki en büyük paylardan birinin Troya'nın popülerliği olduğunu, söz konusu serginin bu popülerliği açıkladığını dile getirdi.

"Bunun çok eskilere giden bir geçmişi var"

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reyhan Körpe de Türkiye'nin son yıllardaki en büyük tanıtım ataklarından birinin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiğini söyledi.

Kolezyum'da 5 bin yıllık Troya eserleri ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Roma ile ilgili eserin sergilendiğini aktaran Körpe, şöyle devam etti:

"Bu niçin gerçekleşti? Bunun çok eskilere giden bir geçmişi var. Romalılar, kendi atalarını Troya Savaşları'ndan sonra Anadolu'dan kaçan ve İtalya'ya gelen Aeneas'a bağlamaktaydı. Roma'da, Aeneas ile ilgili hem Troya'da hem de Anadolu'nun çeşitli antik yerleşimlerinde çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserler burada sergilenerek, günümüz İtalyanlarının da geçmişlerini Roma'ya ve Troya'ya kadar uzattıklarını bize göstermektedir."

Kolezyum Arkeolojik Kazı Başkanı Paola Quaranta da Roma şehrinin kuruluşunda Troya'nın rolünü anlatan çok büyük ve başarılı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bu sergiyle Roma'nın kuruluş mitinin vücut bulduğunu dile getiren Quaranta, "Köklerini Troya'dan alan bu mitolojik anlatıya göre Troyalı Prens Aeneas, Troya Savaşı'nın ardından bugün Lazio olarak adlandırılan bu bölgeye gelir ve yeni bir şehir kurar. Onun soyundan gelen ikizler Romulus ve Remus ise Roma şehrini kurarlar. Biz de bu sergideki arkeolojik eserler ile bu büyük ve önemli mitolojik hikayeyi Kolezyum'u ziyaret eden herkese tanıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA