Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi Karş Köprüsü'ne sahip çıktı

Mersin'de kaderine terk edilen ve Osmanlı döneminde yaya/kervan yolu olarak kullanıldığı tahmin edilen Karş Köprüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek tescil edilmesi için başvuruda bulunuldu.

MERSİN'de kaderine terk edilen ve Osmanlı döneminde yayakervan yolu olarak kullanıldığı tahmin edilen Karş Köprüsü'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı sahip çıktı. Bakanlığın görevlendirdiği uzmanların incelemesi sonrası hazırlanan rapor, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi.

Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri sınırlarındaki Demirtaş mevkisindeki Karş Köprüsü'nün kaderine terk edildiği yönündeki haberler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, harekete geçti. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçiş yolları olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü, bakanlıkça incelemeye alındı. Bakanlığın görevlendirdiği Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanları, dağlık bölgeden geçenlerin halen üzerinden ulaşımı sağladığı köprüde tespit ve tescil çalışması yaptı.

TEK KEMERLİ KESME BLOK TAŞLARLA İNŞA EDİLMİŞ

Uzun yıllar yayakervan yolu olarak kullanılan köprüyle ilgili uzmanların hazırlandığı rapor, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi. Raporda; köprünün tek kemerli kesme blok taşlarla inşa edildiği, 8 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde temelinin ana kaya üzerine oturtulduğu, yanlarının moloz taşlarla desteklendiği ve 18'inci yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği vurgulandı. İncelemenin ardından tarihi köprünün tescil edilmesi bekleniyor.

'TURİZME KAZANDIRILMALI'

Tarihi köprünün bir an önce tedbir alınarak, turizmine kazandırılmasını istediklerini belirten Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Demirtaş mevkisindeki Karş Köprüsü'nün 1800-1850 yıllarına ait olduğu ve Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Burası, Osmanlı döneminde yaya ve kervan yolu olarak kullanılan bir bölge. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Çünkü 200, 250 yıldır sapasağlam ayakta duran tarihi bir yapı. Bakanlık devreye girdi, tespit çalışması yapıldı. Tespit ve tescilinde olumlu geleceğini düşünüyorum dedi. (DHA)

Görüntü Dönümü

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Köprünün bulunduğu yerin görüntüsü

Köprüden görüntü

Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın konuşması

Haber-KameraOkan ÇALIŞKANÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)