Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç Sanat yarışmasında 980 bin lira ödül dağıtacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Sanat: 12. Güncel Sanat Proje Yarışması' sonuçlandı.

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması, 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçıların günümüz sanatında; resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik gibi alanlarda öncü ve yeni eğilimlere yönelik üretimlerini sanat çevresine ve kamuoyuna sunmak amacıyla 12 yıldır aralıksız devam ediyor.

Genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla gelenekselleşen, 2015 yılından itibaren dönüşen güncel sanat uygulamalarına dair bir bellek oluşturan yarışmalı sergi güncel sanat pratiklerinin izleyici ile buluşmasını sağlayarak görünürlüklerini arttırmayı ve genç sanatçılar arası paylaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yarışma sonunda farklı üniversitelerden 29 genç sanatçının birlikte yer alacağı karma bir sergiyle güncel sanatın son yıllardaki gelişimi gözler önüne serilecek.

Serbest konu ile genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunan 12. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yıl içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen 451 başvurudan, 'Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 esere 80'er bin lira, mansiyon alan 5 esere 40'ar bin lira ve sergileme alan 19 esere de 20'şer bin lira olmak üzere toplam 980 bin lira para ödülü verilecek.

Eserleri ödüle layık görülen sanatçılar

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Edanur Sabuncu, Umut Kılınç, Nazif Can Akçalı, Özgür Gündüz ve Mehmet Gündoğan'ın eserleri 'Başarı Ödülü'ne 'Mansiyon'a İrem Nisa Akyıldız, Şahsenem Nur Altıparmak, Leyla Buse Kocaoğlu, Zehra Cuşkun ve Münteha Çağatay'ın eserleri ödüle layık görüldü.

Bunun yanı sıra, Yıldız Özcan, Merve Karakoç, Uğur Bişirici, Aleyna Nur Deneci, Beyza Nur Polat, Begüm Değirmenci, Simge Küçük, Büşra Tosun, Okan Eltürk, Batınay Ünsür, Gülşah Akdemir, Fatmanur Bostancı, Ece Bıyıklı, İrem Koç, Emre Nuh Aydın, Büşra Aydagün, Hilal Çınar, Elif Boyraz ve Kevser Kılıç'ın eserleri de sergide yer alacak.

Yarışmanın seçici kurulu

Yarışmanın seçici kurulunda; Sabancı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Arslan, Düzce Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tansel Türkdoğan ve Bakanlık temsilcileri olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı