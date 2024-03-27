Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk İslam Eserleri Müzesinde konser verdi.

Bakanlığın ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında Klasik Türk Musikisi konserleri devam ediyor.

Türk İslam Eserleri Müzesinin Tekke Eşyaları Odası'nda düzenlenen konserde, hüzzam ve nihavent ilahiler seslendirildi. Solistler Dilek Sıla Bağdatlı ve Ayhan Bal'ın yönetimindeki konserde 10 eser icra edildi.

Müzedeki ziyaretçiler de konseri ilgiyle izledi.

Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine, ramazan boyunca müzede konserlerin süreceğini belirterek, sanatçılara teşekkür etti.

Solist Bağdatlı da müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konsere ilgi gösterdiğini kaydetti.