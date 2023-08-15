Kültür ve Turizm Bakanlığı, 42 belgesel film yapım projesine 6 milyon 750 bin lira destek sağlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarına destek sağlamak amacıyla 42 proje için 6 milyon 750 bin lira tutarında destek vereceğini duyurdu. Bakanlık, sinema sektörünü güçlendirmek için bu yıl toplamda 26,4 milyon lira destek sağlamıştır.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 42 belgesel film yapım projesine toplam 6 milyon 750 bin lira destek sağlama kararı alındı.

Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler, Bakanlık temsilcisi ve sinema meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda belirleniyor. Bu yıl 178 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurul, 42 proje için 6 milyon 750 bin lira destek sağlama kararı aldı. Sağlanan bu destek, bu alanda bugüne kadar verilen en yüksek tutar oldu.

Bakanlık, 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağladı. Bakanlık tarafından bu yıl ayrıca, 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek kararı alındı. Böylelikle 2023 yılında sinema sektörüne aktarılan destek 26,4 milyon TL'ye ulaştı. Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısı ise ağustos ayının sonunda gerçekleştirilecek.