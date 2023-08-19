Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali'ne Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı. Festivalde aşıkların saz dinletisine katılan Bakan Ersoy, sergileri gezdi, gastronomi alanındaki stantları inceledi ve çocuk etkinlik alanında sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Palandöken Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere iştirak etti.

Bakan Ersoy, festival kapsamında, Tebrizkapı Sosyal Tesisleri'ndeki Aşık Ruhani ve Aşık Hüseyin Summanioğlu'nun sunum programında aşıkların saz dinletisine katıldı.

Çifte Minareli Medresesindeki Oltu Taşı sergisi ile Muhammed Mağ'ın "Hiç" sergisine eşlik eden Ersoy, Erzurum Kalesi önünde gastronomi alanındaki stantları gezerek ilgililerden ürünler hakkında bilgiler aldı, Kerem ile Aslı'nın Buluşma Noktası etkinliğinde eşi Pervin Ersoy ile fotoğraf çekildi.

Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi'ndeki Çocuk Etkinlik Alanına katılan Ersoy, buradaki stantları gezip çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. Ersoy çiftine bir stantta çizilen karikatürü hediye edildi.

Bakan Ersoy'a, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.