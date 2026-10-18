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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kudüs şairi Nuri Pakdil'i ölümünün 7. yılında andı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Kudüs şairi" olarak tanınan Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmet ve saygıyla andı. Ersoy, Pakdil'in edebi ve fikri mirasının gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kudüs şairi" olarak tanınan şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kudüs sevdasını kaleminde, hakikat ve adalet arayışını fikirlerinde yaşatan, eserleri ve ilkeli duruşuyla edebiyat ve düşünce dünyamızda derin izler bırakan Nuri Pakdil'i vefatının 7'nci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. 'Kudüs Şairi' olarak gönüllerde yer edinen kıymetli mütefekkirimizin bıraktığı edebi ve fikri miras, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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