"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan anılıyor

İsrail'in Kudüs'e yönelik yıllardır süren saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü yaklaşık yarım asır önce yazdığı "Mescidi Aksa" şiiriyle dile getiren ve "Kudüs Şairi" olarak anılan Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 26. yılında anılıyor.

Şanlıurfa'da 12 Temmuz 1940'ta dünyaya gelen duayen kalem, Müslümanların göz bebeği Kudüs için yazdığı "Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla hafızalara "Kudüs Şairi" olarak kazındı.

İlkokulu memleketinde bitiren İnan, lisenin son sınıfında ise dayılarının olduğu Kahramanmaraş'a gitti ve burada eğitim görürken bir grup arkadaşıyla 1958 yılında ilk deneyimi olan Derya Gazetesi'ni çıkarttı.

Edebiyata gönül veren Mehmet Akif İnan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı ancak iki yıl sonra okulu bıraktı.

"7 Güzel Adam"dan biri

İnan, hayatına yön veren şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek ile 1960'ta tanıştı.

Kısakürek sayesinde dönemin şair ve yazarlarıyla da fikir alışverişinde bulunma imkanı yakalayan Mehmet Akif İnan, Türk edebiyatında "7 güzel adam" olarak anılan aralarında Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun da bulunduğu şair ve yazarlardan biri olarak 1960'lı yıllarda sıkça adından söz ettirmeyi başardı.

Usta kalem İnan, daha önce yarıda bıraktığı üniversite eğitimine tekrar dönüp öğrenim hayatını devam ettirerek, edebiyat, dergi, şiir ve yazarlıkla aktif bir yaşam sürdü.

Bu süre içinde, 1962-1964 arasında Hilal Müessese Müdürlüğü yapan şair ve yazar İnan, 1965'te evlendi. 1967'de İnan'ın tek çocuğu Şakire Banu dünyaya geldi.

Edebiyat dolu yılları

Fikir adamı İnan, 1964-1969'da Türk Ocağı Genel Başkanlığı da yaptıktan sonra 1969'da Nuri Pakdil ile Edebiyat Dergisi'ni çıkardı.

Daha sonra ilk kitabı olan "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" adlı eserini 1972 yılında çıkaran Mehmet Akif İnan, ilk şiir kitabını ise 1974 yılında "Hicret" adıyla okurlarının beğenisine sundu.

İnan, 1976-1990 yılları arasında ise kurucusu olduğu Mavera Dergisi'nde çeşitli görevler aldı.

Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde 1977-1980'de Türkçe Edebiyat öğretmenliği yapan İnan, bu dönemde eğitim enstitüleri için yazar Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatı" adlı ders kitabını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine tayin olan İnan, vefatına kadar bu lisede görev yaptı.

Usta Kalem, 1985'te "Din ve Uygarlık" adlı denemeler kitabını çıkardı, ardından 1991'de "Tenha Sözler" şiir kitabını yayınladı.

Memurları sendikalı yaptı

İnan, kendisinin 1992'de kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Eğitimciler Birliği Sendikası ile adeta sendikacılıkta bir çığır açtı.

Kısa sürede etrafında yüzlerce memuru bir araya getirerek sendikayı konfederasyona çeviren İnan, bugün Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olan Memur-Sen'i kurarak başına geçti ve vefatına kadar bu görevi yürüttü.

İnan'a sendikanın Ankara'da 1999'da yaptığı bir miting sonrası soğuk algınlığı nedeniyle zatürre teşhisi konuldu. Bir süre hastanede yatan duayen isim, hayatının son demlerine doğru geldiğini anlayınca 1999 haziranında memleketine döndü.

Mehmet Akif İnan, 6 Ocak 2000'de doğduğu şehir olan Şanlıurfa'da hayata gözlerini yumdu.

Eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, başta kurucusu olduğu Memur-Sen'in organizasyonları ve farklı kentteki etkinliklerle her yıl ocak ayında anılıyor.

Gönüllere taht kuran "Mescid-i Aksa" şiiri

Milli ve manevi değerlerine bağlı olan Mehmet Akif İnan, 1979'da yazdığı "Mescid-i Aksa" şiiri ile özdeşleşti. İlk defa Akıncılar Dergisi'nde yayınlanan şiir, kısa sürede ülke çapında kazandığı büyük beğeniyi halen her okunduğunda canlı tutmayı başarıyor.

İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını 47 yıl önce mısralarında anlatan Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının eskimemesi ve halen güncelliğini koruması ise ölümsüz bir esere imza attığının en büyük kanıtı olma özelliğini taşıyor.

İslamın ilk kıblesi olması dolayısıyla dünya Müslümanlarının göz bebeği olan Kudüs'e yönelik İsrail'in saldırılarından duyduğu derin üzüntü, duayen kalem İnan'ın dizelerine yansıdı. Bütün Müslümanların ruhuna hitap eden bu şiiriyle İnan, adeta tüm İslam coğrafyasının da ortak dili olma başarısını gösterip gönüllere taht kurdu.

Bu şiirden dolayı "Kudüs Şairi" olarak da anılan İnan'ın o muhteşem şiirinin çoğu kişinin ezberlediği kısmı ise şöyle:

"Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Götür Müslüman'a selam diyordu.

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslam diyordu."