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KUDAKA'dan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne Ziyaret

KUDAKA'dan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne Ziyaret
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt’ta kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt'ta kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette müzenin kurucusu Kenan Yavuz ile bir araya gelen Güven, bölge turizminin geliştirilmesine ilişkin ortak çalışmalar, kültürel mirasın sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi ve iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Bayburt'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Yerel değerlerin korunarak turizme kazandırılmasının önemine değinilen ziyarette, bölgedeki paydaşlar arasında ortak çalışmaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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