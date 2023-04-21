Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 25 Nisan'da başlayacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 25 Nisan'da başlayacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu ev sahipliğindeki festival, İspanya, Polonya, Almanya, KKTC, İtalya, Finlandiya, Hollanda'nın oyunları ve Devlet Tiyatrolarının 6 oyunuyla 5 gün süresince küçük sanatseverleri ağırlayacak.

25 Nisan Salı saat 12.00'de Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak festival, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Arı Okulları Bandosu'nun gösterisiyle devam edecek, İspanya Múcab Dans Tiyatrosu "Kağıttan Baloncuklar" adlı oyunu sahneleyecek.

Konuk tiyatro grupları, DT sanatçıları, yöneticileri, basın mensupları ve farklı okullardan gelecek yüzlerce küçük sanatseverin ağırlanacağı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek festivalde, çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve meslek tanıtımı ve oyuncu söyleşileri yer alacak.

Depremzede çocuklar için her temsilde koltuk ayrıldı

Depremden etkilenen çocuklara festival süresince bütün temsillerde, atölye çalışmalarında birer koltuk ayrıldı.

Ayrıca tüm sahnelerde yer alan oyuncak kumbaralarla "Çocukların Çocuklara Armağanı" adıyla gerçekleştirilmesi planlanan yardımlaşma seferberliği, festivaldeki yerini aldı.

Tiyatroseverler, "18. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" programına ilişkin detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.