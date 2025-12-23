Büyük Mısır Müzesi'nde restore edilen Khufu'nun ikinci teknesi parça parça gün yüzüne çıkıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan Büyük Mısır Müzesi'nde restore edilen Kral Khufu'nun ikinci teknesi "parça parça" müze ziyaretçilerine sunuluyor.

Güneş tekneleri olarak da bilinen Khufu tekneleri, Büyük Mısır Müzesi'ndeki en önemli eserler arasında yer alıyor.

Antik Mısır inanışına göre, Kral Khufu'ya ait olan firavunu öteki dünyaya taşımak için hazırlanan bu cenaze teknelerinin tarihi 4 bin 500 yıldan daha eskiye dayanıyor.

Şu ana kadar ikisinin keşfedildiği teknelerden ilki 1954'te 1200'den fazla parçaya ayrılmış halde bulundu, çivi kullanılmadan restore edildi ve halihazırda sergileniyor.

Tüm parçalarının gün yüzüne çıkarılması 2021'de tamamlanan ikinci tekne ise diğerinin yanına koyulması için gerekli hazırlıklar yapıldı ve ilk levhası sergi alanına taşındı.

Teknenin parçaları sergi alanındaki metal iskelet üzerine yerleştirilecek.

Teknenin ilk parçasının taşınması ve yerleştirilmesi törenine Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanı Şerif Fethi, Büyük Mısır Müzesi Müdürü Ahmed Guneym ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın Kıdemli Bölge Temsilcisi Mayada Magdy katıldı.

Mısırlı Bakan Fethi, Khufu'nun teknesinin restorasyonunun ziyaretçilere sürükleyici bir müze deneyimi sunduğunu, böylece ziyaretçilerin bilimsel sunum ile etkileşimli unsurlar sayesinde arkeolojik çalışmalar hakkında ilk elden bilgi edinebildiğini söyledi.

Kral Khufu'nun ikinci teknesinin restorasyonu ve taşınmasının önemine dikkati çeken Fethi, 1650 ahşap parçanın restore edildiğini ve şu anda bunların teknenin iskeletine yerleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Fethi, teknenin parçaları son derece yıpranmış olduğu için çok zor restore edildiğini ve parçaların teknenin iskeletine yerleştirilme süresinin 4 yıl alacağı tahmininde bulundu.

Teknenin restorasyonunun Mısır kültürel turizmine nitelikli bir boyut kazandıracağını aktaran Fethi, aynı zamanda müzeye ziyaretçi çekeceğini de kaydetti.

Fethi, Büyük Mısır Müzesi'nin sadece eserler sergilemediğini aynı zamanda ziyaretçisini bir keşfe çıkardığını, restorasyon süreçleri hakkında bilgi verdiğini ve farklı bir hikaye anlattığını söyledi.

Mısırlı Bakan, müzenin, "dünyanın en önemli müzelerinden biri" olduğunu ifade etti.

Mısır ve Japonya arasında arkeoloji alanındaki yakın işbirliğini öven Fethi, teknenin restorasyonu projesinde yeni bilimsel yöntemlerin uygulandığını belirtti.

Büyük Mısır Müzesi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Kahire'nin batısında, Giza Piramitleri'ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi fikri, ülkenin eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılmıştı. 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından müzenin temeli atılmıştı. 2014'te Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla müzenin inşası yeniden hız kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, neredeyse 500 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon'un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde, Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.