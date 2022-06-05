Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu - Haberler

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Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Kültür Sanat
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Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü ilçede 3 gün boyunca düzenlenen Kurtuluş etkinlikleri ile esnafın yüzünü güldürdü.

Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu

ADANA - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü ilçede 3 gün boyunca düzenlenen Kurtuluş etkinlikleri ile esnafın yüzünü güldürdü. Etkinlikler Gökhan Tepe konseri ve havai fişek gösterileri ile son buldu.

Adana'nın Kozan ilçesinin Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü kutlamaları 3 gün boyunca tarihi çarşıda düzenlenen etkinliklerle sürdü. Festival havasında geçen kutlamalar sanatçı Gökhan Tepe konseri ile son buldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde ise Havai fişek gösterisi büyük beğeni aldı. Kadınlar girişimcilerin ve esnafların yoğun ilgi gösterdiği Kurtuluş etkinleri festival havasında ilçede yaşanırken yöresel lezzetler ile tarihi çarşıda Kozan ciğeri, sucuk ekmek, Adana kebabı ve şırdan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Tarihi sokaklarda kadın girişimciler, kebapçılar, yöresel lezzetler, el işi ürünler satışa sunulurken esnaflar kurtuluş etkinlikleri ile birlikte ilçede canlılık yaşandığını kaydetti.

Kozan'da Şırdan ve sucuk ekmeğe ilginin yoğun olduğunu kaydeden Murat Mercan ilk kez düzenlenen Kozan Kurtuluş festivali bizim için çok güzeldi. Çarşımıza bir hareket geldi. İlçemize dışarıdan bir çok kişi geldi ve çok mutlu olduk" dedi.

Kadın girişimci Işıl Bozkurt Festivalin muhteşem olduğunu belirterek ilçeye gelen ziyaretçilerden çok mutlu olduklarını kaydetti.

Adana Kebabı ve Kozan ciğerinin festivalin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Fırat Ergen ise ilçede 3 gün boyunca esnafın dolu dolu günler geçirdiğini söyledi.

Kadın girişimciler bu yıl ilk kez düzenlenen Kozan Kurtuluş festivaline seneye tüm illerden vatandaşları davet ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan akşam sahne alan Gökhan Tepe'ye teşekkür çiçeği takdim ederek konseri izlemeye gelen vatandaşlara "Kozan'ımızın Kurtuluşu kutlu olsun" diyerek havai fişek gösterisine geçildi.

Sanatçı Gökhan Tepe hayranlarına Şarkılarını seslendirirken binlerce kişi konserde Gökhan Tepe şarkıları ile coştu.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Kültür Sanat

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