Haberler

Köylerine 7 yıldır gelen leylekler "Garip" ve "Gurbet"i kamerayla takip ediyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki Akpınar köyü sakinleri, 'Garip' ve 'Gurbet' adını verdikleri leylekleri, kurdukları kamera ile takip ederek onların yaşam döngüsünü gözlemliyor. Köy muhtarı, leyleklerin her yıl köye gelişinin heyecan yarattığını ve köylülerin bu süreci birlikte izleyerek mutlu olduklarını belirtti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü sakinleri, elektrik direğindeki yuvaya 7 yıldır gelen "Garip" ve "Gurbet" ismini verdikleri leylekleri kurdukları kamera ile takip ediyor.

Köye 2019'da gelerek caminin karşısındaki elektrik direğine yuva yapan iki leylek, kısa sürede yöre halkının sempatisini kazandı.

"Garip" ve "Gurbet" adını verdikleri misafirlerinin yaşamını daha yakından takip edebilmek için yuvanın karşısındaki cami minaresine muhtarlıkça kamera yerleştiren köylüler, böylece leyleklerin yumurtlama döneminden yavruların ilk uçuşuna kadar tüm süreci yakından takip ediyor.

Köy muhtarı Minnet Abdioğlu, AA muhabirine, leyleklerin yıllardır köylerinde farklı bir heyecan oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Köylülerin iki leyleğe ilgisinden dolayı kamera kurma fikrinin doğduğunu belirten Abdioğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında leylekler elektrik direği üstüne yuva yapmaya çalıştı. Koydukları çubuklar sürekli düşüyordu. Ben de MEDAŞ ekiplerinden rica ettim, direğin üstüne meyve kasası koyduk. Kasaya yerleşip yuva yaptılar. Her yıl nisan ayında gelip ağustos sonunda yavruları ile ayrılıyorlar. Köyümüzün maskotu oldular. Güvenlik kameramızdan düzenli olarak izliyoruz. Yavruların gelişimleri, beslenmeleri ve uçuşlarını takip edip köy halkını bilgilendiriyoruz. Köylüler de muhtarlığa gelip izliyor, sürekli telefondan kendilerine görüntüleri atıyorum. Hep birlikte leyleklerimize bakıyoruz. Onlar köyümüzün gözdesi. Her yıl özlemle bekliyoruz, geldiklerinde seviniyoruz. Hacı leyleğimiz geldi diye seviniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Leyleğimiz şu anda kuluçkada ve üç yumurtası var."

Leylekler köydeki çocukların neşe kaynağı oldu

Köydeki çocuklardan 7 yaşındaki Gurbet Ferah da leylek ile aynı isme sahip olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Leyleği çok sevdiğini belirten Gurbet, "Ara sıra gidiyor. Her gün geldi mi diye bakıyorum. Bir yere indiğinde takip ediyorum ve ona dokunmak istiyorum." dedi.

Mehmet Ferah (9) ise "Garip" ve "Gurbet"in ilkbaharda yeniden köylerine gelmesinin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Mehmet, okul çıkışında arkadaşlarıyla gelip leylekleri uzaktan seyretmekten keyif aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bakanlığın bütçesi üzerinden Bakan Tekin'e gönderme yaptı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine 'çelik yelek' yaptı

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Öğrenci böyle önlem aldı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine 'çelik yelek' yaptı

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Öğrenci böyle önlem aldı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme