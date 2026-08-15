853 Yıllık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı Öncesi Renkli Kortej

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde 853 yıldır yaşatılan Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramını öncesi kınalı koçların çoban köpekleriyle birlikte gerçekleştirdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan 853 yıllık Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı için geri sayım başladı. 8 asırdır her yıl Ağustos ayında Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde yaşatılan geleneksel etkinlikte, çobanlar lider koyun "el koyun" ile Büyük Menderes Nehrini en hızlı geçerek kadim bir Yörük kültürü yaşatacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda etkinlik öncesi Denizli'nin merkezi noktası olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kortej yürüyüşüne katılan rengarenk koyunlar ve çoban köpekleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

853 yıllık geleneğin bu yılki etkinlikleri, 2025 yılında yaşanan şap hastalığı nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı