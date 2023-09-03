Köydeki Stüdyoda Kendi Şarkılarını Seslendiriyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Murat Bulut, evinin bir bölümünde oluşturduğu mini stüdyoda kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendiriyor ve kendi kliplerini çekiyor. Kırsal Arımköseli Mahallesi'nde mısır, fındık yetiştiriciliğiyle uğraşan Bulut, müzikle uğraşmayı hobi olarak görüyor ve şarkılarını kendi çabalarıyla üretiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Murat Bulut, evinin bir bölümünde oluşturduğu mini "stüdyoda" köy işlerinden arta kalan zamanda kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendiriyor ve kendi kliplerini çekiyor.

Kırsal Arımköseli Mahallesi'nde mısır, fındık yetiştiriciliğiyle uğraşan Murat Bulut (46), bugüne dek çeşitli şarkı yarışmalarına katıldı, sektöre onlarca şarkı sözü yazdı.

Annesiyle yaşadığı evin bir odasını, bilgisayar ve ses sistemleri kurarak mini stüdyoya çeviren Bulut, şarkılarını burada seslendiriyor.

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır müzikle uğraştığını söyledi.

Bulut, "İki singlem çıktı yıllar önce. Şu aralar müzik benim için hobi anlamına geliyor." dedi.

Şarkı söylemeyi ve bu alanda üretim yapmayı sevdiğini dile getiren Bulut, üçüncü single için hazırlıklar yaptığını belirtti.

"Daha profesyonel bir mekana ihtiyacımız var"

Daha önce müzikle ilgili büyük hedefleri olduğunu ancak verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını anlatan Bulut, şunları söyledi:

"Bu yüzden hedef belirlemek yerine kendimi müziğe vermeyi seviyorum. Müzik yapmayı, üretmeyi seviyorum. Şarkılarım genelde beğeniliyor. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşten artan zamanımda burada besteler yapıyorum. İstanbul'daki arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Kameram var, dronum var. Kendi kliplerimi hazırlamaya çalışıyorum. Bu ortamda bir single gerçekleştirdik. Devamında mini bir albüm gerçekleştirdik ama bundan sonraki çalışmalar için biraz daha profesyonel bir mekana ihtiyacımız var. Burada genelde demoları yapıyorum."

Bir televizyon kanalının 2014'teki müzik yarışmasına katıldığını ancak ikinci turda elendiğini, kendini yeterince ifade edemediğini belirten Bulut, 2011 yılında da bir bankanın ATM'sinde kartını unutup hırsızlara para kaptırdığını, bununla şarkı yazıp klip çekmesinin ardından birçok haber kanalına konu olduğunu anlattı.

Hırsıza şarkı yazdığı dönemde şöhretin nasıl bir şey olduğunu anladığını, sokağa çıktığında bunu yaşadığını dile getiren Bulut, şöhret olmanın avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu fark ederek kendini geri çekmeye başladığını söyledi.

Bulut, çalıştığı aranjörler olduğunu ancak klip yönetmeni ve ekip bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Kendi kliplerimi çekiyorum, montajlanması gerekiyor. Bu işleri profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız ekiple yapmanız gereken şeyler fakat maalesef büyük sermayeler gerekiyor. Bir renk için dünyanın parasını vermeniz gerekiyor. Ben müzikten para kazanmayı da sevmiyorum açıkçası. Bir mekanda çıkıp şarkı söylemeyi de istemiyorum. Müzik yapıyorsam şarkı söylüyorsam birileri beni dinlemek için gelmeli. İyi iş üretebilmek için iyi sermaye harcamanız gerekiyor. Ben köyde çalışıp alın terimle kazandığım parayı tutup riske atmak istemiyorum." diye konuştu.

Etkilendiği olaylara şarkı yazıyor

Müzikle uğraşmayı sevdiğini belirten Murat Bulut, "Farklı soundlar (ses), farklı anlatımlar geliştirmeyi sevdiğimi fark ettim zamanla. Hemen hemen her konuda şarkı yazıyorum. Çalınan parama şarkı yazdım. Bir sokak kedisine de şarkı yazabilirim, aşkla ilgili de şarkı yazabilirim, ayrılık şarkısı da yazabilirim. Zaten belirli bir konuda, sadece sevgiliye şarkı yazılması da bana garip geliyor. Müzisyensin, hayatın boyunca aynı şeyleri satmaya çalışıyorsun insanlara ya da aynı şeyleri üretmeye çalışıyorsun. Bunun bir enteresanlığı yok bence." ifadelerini kullandı.