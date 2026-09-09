Köyde nostalji dolu açık hava sineması gecesi

Düzce Merkez Hacıaliler köyü, yaz boyunca köy köy düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinliklerinin 20'nci durağı oldu. Köy sakinleri, yıldızlar altında nostalji dolu bir sinema gecesi yaşadı.

Merkez Hacıaliler köyü, nostalji dolu bir açık hava sineması etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yaz boyunca köy köy devam eden Açık Hava Sinema Etkinliklerinin 20'nci durağı Hacıaliler köyü oldu. Köy meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar sandalyelerini alarak komşularıyla birlikte açık havada sinema keyfi yaşadı. Gökyüzü ve yıldızlar eşliğinde gerçekleştirilen gösterim, eski yaz akşamlarının sıcaklığını yeniden yaşattı. Etkinlik öncesinde çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve eğlence alanı da yoğun ilgi gördü. Çocuklar doyasıya eğlenirken, vatandaşlar da köy meydanında bir araya gelmenin ve açık hava sinemasının nostaljik atmosferinin tadını çıkardı.

Açık Hava Sinema Etkinlikleri, farklı köylerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı