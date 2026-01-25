Haberler

Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 1700 rakımlı Korgan Yaylası'nda düzenlenen ilk kış festivalinde off-road gösterileri, kızak yarışları ve lezzet ikramları yapıldı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" düzenlendi.

Korgan Belediyesince 1700 rakımlı Korgan Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüpleri gösteri yaptı.

Parkurdaki 15 aracın kıyasıya yarışlarını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kızak yarışlarının da yapıldığı festivalde katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edildi.

Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, yaptığı açıklamada, bu yıl birincisini düzenledikleri festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, soğuk havaya rağmen ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Korgan, festivalin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Fenerbahçe'de maça saatler kala sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme