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Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar

Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar Haber Videosunu İzle
Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar
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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile dünyaevine girdi. Gelin alma öncesinde arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz ise damadı şaşkına çevirdi. Hilmi Cem’in arkadaşları, damadı hortumla ıslatıp araba fırçasıyla baştan aşağı yıkadı. O anlar düğünün en eğlenceli anlarından biri oldu.

  • Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasev ile evlendi.
  • Düğünde gelin alma merasimi için nostaljik kırmızı bir otomobil kullanıldı.
  • Damadın arkadaşları, Hilmi Cem'i araba fırçasıyla yıkayarak şaka yaptı.

Survivor şampiyonluğu ile tanınan oyuncu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile bugün düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününde renkli anlar yaşanırken, Hilmi Cem’in arkadaşlarının hazırladığı sürpriz şaka törene damga vurdu.

NOSTALJİK OTOMOBİLLE GELİN ALMAYA GİTTİ

Survivor 2013'ü birinci tamamlayarak adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, oyunculuk kariyerinin ardından özel hayatıyla da gündeme geldi. İntepe, bir süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğününde gelin alma merasimi için nostaljik görünümlü kırmızı bir otomobil tercih edildi. Düğünden paylaşılan ilk görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

ARKADAŞLARINDAN DAMADA SÜRPRİZ

Gelin almaya geçmeden önce Hilmi Cem'in arkadaşları damada unutamayacağı bir şaka hazırladı. Arkadaşları, İntepe'yi adeta araba yıkar gibi büyük bir fırçayla yıkadı.

Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler çevredekileri ve sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Damadın arkadaşlarının şakaya devam ettiği anlar düğünün en renkli karelerinden biri oldu.

MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Gelin alma merasiminin ardından Hilmi Cem ve arkadaşları müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Çiftin mutlu gününde aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda ünlü isim de yer aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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