Kore Savaşı'nda bandocu olarak görev yapan İzmirli gazi, şehitler için çaldıkları marşları unutamıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Eşref Taşkın, bandocu olarak görev yaptığı Kore Savaşı'nda, şehit haberlerinin ardından çaldıkları marşları unutamıyor.

Güney Kore'ye destek için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Mehmetçik, 1950'de başlayan savaşta görev aldı. Bergama ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır ilçede kahvaltıcı dükkanı işleten Eşref Taşkın da bu savaşta görev aldı.

Vatani görevi için 1951 yılında Bornova'ya giden Taşkın, askeri bandoda yer alıp "Si Bemol Klarnet" çalan tek bando görevlisi olarak öne çıktı.

Taşkın, bu sırada Güney Kore'ye görevlendirilen 2. kafiledeki 30 kişilik bando ekibinde yer aldı.

Aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarını unutamayan gazi Taşkın, bandoda klarnetçi olarak başladığı askerlik görevinden Kore'nin cephe hatlarına uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Kore'ye gitmeden önce Ankara'ya giderek yaklaşık bir ay eğitim aldıklarını ve ardından İskenderun'a gönderildiklerini ifade eden Taşkın, "Orada 10 gün kadar kaldık. Sonra gemi geldi. Süveyş Kanalı'ndan, Kızıldeniz'e oradan Hint Okyanusu. Sonra Kore'nin Incheon şehrine indik. Oradan kamyonlarla cepheye teslim olduk." diye konuştu.

Taşkın, askerlere moral için zaman zaman İleri Marşı'nı çaldıklarını, bölüklere konser vermeye gittiklerini belirtti.

Şehit haberi geldiğinde derin üzüntü yaşadıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Kore Savaşı'nı esas 1. kafile atlatmış. Gece baskınları oluyordu. Sonra orada Albay Nuri Pamir şehit oldu, onu defnetmeye gittik. Ben bandodaydım. Şehitler olduğu zaman şehitlere Matem Marşı çalardık. Bandodan başka bir iş yapmadık. Üzülüyorduk tabii insan, kendi memleketini bırakmış, gelmiş orada şehit olmuş... Ailesi de üzülüyor haber aldığı zaman."

Ayla (Koreli Kim Eunja) ile fotoğraf çektirmiş

Gazi Taşkın, "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim ve Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bölüklere konser vermeye gittikleri sırada tanıştıklarını ve birlikte fotoğraf çektirdiklerini dile getirdi.

Ayla filmini de izlediğini belirten Taşkın, "Filmde olduğu gibi Kore'yi hatırladım. Çok güzel yapmışlar filmi. Sığınmacı çocuklar vardı. Bizim bölükte de vardı. İsmini Yavuz koymuşlar. Ama Yavuz güzel Türkçe öğrenmiş. Ayla daha ufaktı." ifadelerini kullandı.

"Davet ettikleri için gurur duydum"

Yaklaşık 1 yıl süren görevinin ardından yurda dönen Taşkın, asker arkadaşlarından sadece biriyle İstanbul Kadıköy'de görüştüklerini, başka kimseyi görmediğini söyledi.

Güney Kore'nin hizmetlerinden dolayı kendisine 2 kez mektup gönderdiğini, Kore halkının Türk askerinin fedakarlığını unutmadığını vurgulayan Taşkın, "Kore'ye davet ettiler. Gidemedim ama beni davet ettikleri için gurur duydum." dedi.