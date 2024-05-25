Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 6. gün etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu "Münasebetsiz" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Francis Veber'in yazdığı, Cengiz Toraman'ın yönettiği bir perdelik oyun, seyircinin beğenisine sunuldu.

Konya TCDD Gar Sahnesi'nde ise Jean Tardieu'nun yazdığı, Ergin Özdemir'ın yönettiği bir perdelik "Gişe" Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Etkinlikler kapsamında pazar günü 11.00 ve 13.00'te İzmir Devlet Tiyatrosunun "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde, 20.00'de Bursa Devlet Tiyatrosunun "Küçük Korku Dükkanı" Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 20.30'da ise İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Picasso" adlı oyunu Konya TCDD Gar Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.